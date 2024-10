Elektrische voertuigen zijn niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. Maar door de toegenomen populariteit van e-bikes en andere voertuigen, ziet de brandweer ook vaker branden met accu's.

Brandweerman Willemjan Muysson maakt geregeld problemen mee met accu's die vlam vatten. Zo kreeg hij afgelopen vrijdag een melding in de regio Rotterdam.

Geklust met accu

"Iemand had geklust aan een accu van een fiets in de tuin. Die gaat spontaan branden en steekt een partytent aan, vervolgens steekt die een schuur aan." Het eindigt allemaal in een woningbrand.

Harde cijfers over het aantal branden door accu's heeft de brandweer zelf niet. Maar Stichting Salvage heeft wel een overzicht van de afgelopen jaren. De stichting verleent, namens de brandverzekeraars, hulp aan gedupeerden bij brandschade.

Steeds hogere cijfers

In 2022 lag het aantal branden in woningen en gebouwen door accu's op 4,1 procent. In 2023 is dat gestegen naar 6 procent. "We hebben nog geen cijfers van 2024, maar ik vermoed dat die ook weer hoger zijn", zegt directeur Johan van den Berg.

Salvage wordt niet bij alle branden betrokken, dus helemaal compleet is het beeld niet. Willemjan Muysson vermoedt ook dat dit cijfer aan de lage kant is. Bij een aanzienlijk deel van de branden is de oorzaak niet bekend en daar zouden accu's ook een rol bij kunnen spelen.

Accu of batterij?

De woorden 'accu' en 'batterij' worden vaak door elkaar gebruikt. "Een accu is een oplaadbare batterij, dus het gaat gewoon om een batterij", legt Moniek Tromp hoogleraar materiaalchemie aan de Rijksuniversiteit Groningen uit.

Fietsen, auto's, laptops en telefoons hebben een lithium-ion accu. Dat is handig omdat lithium het lichtste vaste element is dat we hebben. En het laadt en ontlaadt makkelijk.

Explosie na val of botsing

Maar daar zit 'm ook het gevaar, zegt Tromp. "Als je batterij kapot gaat, en het lithium komt in aanraking met lucht of water, dan krijg je een explosie en vuur."

Dit gebeurt dus vooral als je batterij kapot is, bijvoorbeeld na een val of botsing. Maar dat is niet altijd aan de buitenkant zichtbaar. "Als je minder ver kan rijden, of niet meer helemaal kan opladen, dan moet je actie ondernemen." En de batterij dus niet blijven laden en ontladen.

'AliExpress goedkoper, origineel veiliger'

Ook de brandweer heeft advies om brandschade te voorkomen. Zo is het belangrijk om de accu overdag en onder toezicht op te laden. "We zien ook in bedrijfspanden 's nachts brand ontstaan. Als we er vroeg bij zijn, dan kun je het in de kiem smoren", zegt Muysson.

Ook originele apparatuur en opladers spelen een rol. Overladen is een risico met namaakopladers. "Het is natuurlijk goedkoper om bij AliExpress de oplader te kopen, maar een brand is nog duurder." Zorg vooral dat je batterij heel blijft, adviseert Muysson. Als je de accu of je fiets nu laat vallen, kan die over een week gaan branden. "Dat maakt ook dat je voorzichtig met die dingen om moet gaan."