Kamerleden, burgemeesters en de brandweer zijn woedend over het besluit van staatssecretaris Chris Jansen om vuurwerkopslagplekken in woonwijken open te houden. "Risico is te groot."

Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van EenVandaag dat ongeveer de helft van alle vuurwerkopslagen in Nederland - bijna 450 locaties - in een woonwijk ligt. Dat is niet bepaald zonder risico voor bewoners van zo'n buurt. Zo kan ook consumentenvuurwerk in sommige gevallen zorgen voor een massa-explosie, werd eerder vastgesteld in een onderzoek van de Universiteit van Twente.

Wel aangescherpte regels, geen verbod

Naar aanleiding hiervan roepen GroenLinks-PvdA, NSC, CDA, SP en - saillant - de PVV, het kabinet per motie op om wettelijk te regelen dat opslag van vuurwerk in een woonwijk verboden wordt.

Maar zo ver wil verantwoordelijk staatssecretaris Chris Jansen (PVV) niet gaan. De staatssecretaris meldt deze week in een brief aan de Kamer wel dat regels voor de opslag van vuurwerk worden aangescherpt. Zo komt er een einde aan zogenaamde gaasverpakkingen, waarmee vuurwerk dat eigenlijk te zwaar is, toch kan worden verkocht. Maar een verbod komt er niet.

'Veel te kleine stap'

Burgemeester Jack Mikkers van 's-Hertogenbosch spreekt van een "veel te kleine stap" van het kabinet. Mikkers, die namens het Veiligheidsberaad spreekt waar 25 burgmeesters deel van uit maken, zegt dat hij alleen met een landelijk verbod om vuurwerk in woonwijken op te slaan, de veiligheid van zijn burgers en brandweerlieden kan garanderen.

"De wetgever is in dit geval het ministerie, die bepaalt wat er wel en niet mag rondom het opslaan van vuurwerk. Daar hebben wij als gemeenten mee te dealen. En dat betekent dat vuurwerkopslag in woonwijken helaas nu nog steeds is toegestaan."

Heldere wetgeving nodig

Gemeenten kunnen op dit moment vuurwerkopslagen op basis van een locatie niet weigeren, ook niet als die locatie midden in een woonwijk is.

En daarom is er dus volgens Mikkers actie nodig van de staatssecretaris."Wij hebben eerder al een beroep gedaan op het kabinet: kom nou met heldere wetgeving, zodat wij zo goed mogelijk kunnen handelen. Wij staan voor de veiligheid van onze inwoners."

Ongeruste reacties

De burgemeester ontvangt veel ongeruste reacties van inwoners uit zijn eigen stad, waar ook vuurwerk ligt opgeslagen in woonwijken.

Mikkers vertelt: "Wij proberen als gemeente via onze controlerende instanties alles zo goed mogelijk onder controle te houden. Maar het probleem is: als er brand uitbreekt door massa-vuurwerk, is het onvoorspelbaar wat er gebeurt. En dat midden in een woonwijk. Daar zit mijn grootste zorg."

Groot onderzoek

Ook onderzoeker aan de TU Twente René Torenvlied is buitengewoon verbaasd over het besluit van het kabinet om niet op te treden tegen opslag van vuurwerk in woonwijken. "Vooral omdat wij eerder in een groot onderzoek hebben aangetoond hoe onvoorspelbaar een explosie van vuurwerk kan zijn."

Hij legt uit: "Ook licht geclassificeerd vuurwerk, waarvan je eigenlijk niet verwacht dat het in de brand raakt, wat veilig is en in de verpakking opbrandt, kan in bepaalde omstandigheden toch als een massa-explosief reageren. Dus dat alles in één keer in de lucht vliegt."

'Klein risico, enorm effect'

Torenvlied begrijpt niet dat het kabinet dit risico aanvaardbaar vindt om te lopen, in een dichtbevolkte woonwijk.

"Het gaat om een risicoafweging. Het risico is misschien wel heel klein, maar als het fout gaat is het effect enorm. De staatssecretaris neemt dit risico. Maar wie loopt het daadwerkelijke risico? Dat zijn de burgers die in zo'n woonwijk wonen", zegt hij ontzet.

Voldoende maatregelen volgens staatssecretaris

Verantwoordelijk staatssecretaris Chris Jansen (PVV) wijst de kritiek van de hand en vindt dat hij voldoende maatregelen heeft genomen om de veiligheid te verzekeren in de woonwijken. "100 procent veiligheid, dat kan ik je niet garanderen, want vuurwerk blijft onvoorspelbaar."

Maar hij vindt dat hij geen risico neemt. "Want er zijn een aantal belangrijke maatregelen die wij genomen hebben, waaronder sprinklerinstallaties en het verbod op gaasverpakkingen. Hiermee hebben wij de veiligheid voldoende geborgd. Als uit nader onderzoek blijkt dat er meer nodig is, zullen we daar zeker niet voor terugdeinzen."

'Zou er zelf niet willen wonen'

Wel zegt Jansen de zorgen goed te begrijpen van burgers die vlakbij of zelfs boven een vuurwerkopslag plaats wonen.

"Ik snap hun zorgen heel goed, laat ik daar heel duidelijk over zijn. Ik zou er zelf ook niet boven willen wonen", benadrukt hij. "Aan de andere kant, we hebben dus een aantal maatregelen genomen. Bovendien hebben gemeenten een mogelijkheid om een afstandscriterium vast te stellen of een verbod te bewerkstelligen in een bepaalde omgeving. Die bevoegdheid ligt al bij het lokale gezag."