Boa's in Arnhem mogen voortaan met keppel, hoofddoek of tulband hun werk uitvoeren, vindt de gemeente. Opmerkelijk, want de Tweede Kamer stemde in december nog tegen de invoering van een inclusief uniform. Ook de BOA Bond is er niet blij mee.

De Utrechtse gemeenteraad nam in november ook een motie aan om het dragen van een keppel of hoofddoek voor boa's mogelijk te maken. Voorzitter Ruud Kuin van de BOA Bond heeft grote bezwaren.

Volledig neutraal

"Voor politieambtenaren geldt de Gedragscode lifestyle-neutraliteit, waarin staat dat politieambtenaren er neutraal uit moeten zien", zegt hij. "Deze gedragscode geldt ook voor boa's."

Uniformen zijn er niet voor niets, legt Kuin uit. "Een burger moet erop kunnen vertrouwen dat een handhaver volledig neutraal is. Handhavers moeten zonder aanziens des persoons handelen. Daar hoort een neutraal uniform bij. En we hebben niet voor niets scheiding van kerk en staat."

Liever een wapenstok

Kuin geeft aan geen boa's te kennen die gebukt gaan onder het feit dat ze zonder hoofddoek of keppel hun werk moeten doen. "Het is een oplossing voor een niet-bestaand probleem. Het is totaal onzinnig. Hebben die mensen in de gemeenteraad niet iets beters te doen?"

De voorzitter is bezorgd dat een hoofddoek, tulband of keppeltje de boa kwetsbaarder zal maken voor agressie. "En we hebben al veel te maken met geweld. Verruiming van kledingvoorschriften is echt niet wat we nodig hebben. Geef ons liever een wapenstok."

'Beslissing niet aan Tweede Kamer'

Maar volgens Tom Zwart, hoogleraar Mensenrechten aan de Universiteit Utrecht, is een inclusief uniform met ruimte voor religieuze uitingen juist een grote stap vooruit. "Een verbod op een hoofddoek, tulband of keppeltje is in strijd met de vrijheid van godsdienst en het recht op bedrijfsvoering."

"Het Hof van Justitie van de EU heeft bepaald dat kledingvoorschriften aan de werkgever is", vervolgt hij. "En in Nederland zijn boa's in dienst van de gemeente, dus het is aan de gemeente, en niet aan de Tweede Kamer, om hierover te beslissen."

Alleen verbieden met goede redenen

Volgens Zwart kan een werkgever inclusieve uniforms alleen maar verbieden als er hele goede redenen voor zijn. "Je moet dan echt kunnen aantonen dat de veiligheid in gevaar komt, als mensen religieuze uitingen dragen'

"Maar ik denk niet dat dit mogelijk is", besluit hij. "In andere landen gaat het ook goed, dus waarom zou het niet ook in Nederland kunnen?"

Voorstel Arnhem gaat in tegen Kamermotie

Het voorstel om de kledingvoorschriften van handhavers in Arnhem aan te passen is afkomstig van Denk/Verenigd Arnhem en D66. Het werd gisterenavond in de Arnhemse gemeenteraad aangenomen. Hierdoor wordt het mogelijk een zichtbare religieuze uiting te dragen op straat.

Dit is opmerkelijk omdat het tegen een motie van de Tweede Kamer ingaat die 14 december werd aangenomen. De motie was ingediend door de PVV en werd gesteund door VVD, SP, SGP, JA21, Forum voor Democratie, Groep Van Haga, BBB en onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt.