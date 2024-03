Steeds meer gemeenten, zoals Amsterdam en Arnhem, staan handhavers toe om een hoofddoek te dragen. Demissionair minister Dilan Yeşilgöz is hier fel op tegen en gaat wettelijk afdwingen dat dit niet gebeurt. "We komen er op een andere manier niet uit."

Het is een hoog oplopend politiek conflict tussen gemeenten en het Rijk. Mogen lokale handhavers, boa's, tijdens hun werk wel of geen hoofddoek of keppeltje dragen? Inmiddels zijn er steeds meer gemeenten die dit toestaan, waaronder Amsterdam, Arnhem, Tilburg en Den Haag. Naar alle waarschijnlijk voegt Groningen zich vanavond ook bij dit rijtje.

Zwaar politiek geschut

De gemeenten gaan hiermee lijnrecht in tegen demissionair minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid. Die is hier namelijk fel op tegen. Na meerdere overleggen met gemeenten is de minister het zat en gaat ze zwaar politiek geschut inzetten om deze gemeenten terug te fluiten.

Aan EenVandaag vertelt de bewindsvrouw dat ze met een speciale ministeriële regeling komt om lokale overheden expliciet te verbieden om boa's met een hoofddoek of keppeltje toe te staan.

'Neutraliteit uitstralen'

Dat is een zeer ongebruikelijk hard middel om gemeenten terug te fluiten. "Het lijkt erop dat we er op een andere manier niet uitkomen", zegt Yeşilgöz. "Ik ga voor deze categorie handhavers een ministerieel besluit nemen."

Hiermee wil ze regelen dat boa's in elke gemeente er hetzelfde uitziet. "Ik vind dat de politie en boa's overal neutraliteit moeten uitstralen. Het heet ook niet voor niets een uniform. Daar horen geen religieuze uitingen bij."

'Scheiding tussen kerk en staat'

Volgens de bewindsvrouw heeft het niets te maken met het uitsluiten van mensen met een bepaalde religie. "Ik vind het heel erg kwalijk dat dit debat getrokken wordt in discriminatie, uitsluiting of zelfs vrouwonvriendelijkheid."

Ze vervolgt: "Vrouwen met een hoofddoek kunnen ook prima bij handhaving of de gemeente werken, alleen dan wel op een andere plek waar ze niet direct de orde op straat handhaven. Het gaat hier om de scheiding tussen kerk en staat, die is broodnodig en allesbehalve ouderwets."

Vrijheid van godsdienst

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem begrijpt weinig van het besluit van de demissionair minister. Arnhem was een van de eerste gemeenten waar besloten werd om boa's toe te staan om een hoofddoek of keppeltje te laten dragen. De burgemeester staat nog steeds volledig achter dit besluit.

"Ik wens de minister veel succes hier mee", zegt Marcouch. "Ik moet echt nog zien of dit besluit stand gaat houden. Juist van een minister van Justitie zou je toch mogen verwachten dat zij achting heeft voor de vrijheid van godsdienst. Die wordt deze vrouwen nu ontnomen."

'Verkeerd voorbeeld'

Marcouch vindt dat Yeşilgöz hiermee een verkeerd signaal afgeeft. "Het is zo ontzettend belangrijk dat mensen niet worden uitgesloten. Als de overheid dit niet toestaat, wat zeg je dan tegen al die andere werkgevers? Je geeft hiermee echt het verkeerde voorbeeld."

Hoewel de burgemeester zeer tegen de actie van de minister is, denkt hij dat het mogelijk wel gevolgen kan hebben voor zijn stad.

Brede steun in Kamer

"Dat moeten we zien, maar als die landelijke maatregel genomen gaat worden, ga ik wel kijken wat dat betekent voor het besluit dat we in Arnhem hebben genomen. Uiteindelijk ben ik ook een democraat."

Uit een rondgang van EenVandaag blijkt dat er wel brede steun in de Tweede Kamer is voor het besluit van de minister. Een meerderheid van PVV, VVD, NSC en BBB steunt de actie van Yeşilgöz om desnoods met dwang gemeenten weer in het gareel te krijgen.