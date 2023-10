Via audioberichten houden enkele inwoners van Gaza, die ook werken voor Oxfam Novib, de buitenwereld op de hoogte van hun situatie. "Ze hebben de herinneringen vernietigd. De liefde, de hoop, de gevoelens."

Voor Oxfam Novib werken 33 mensen in Gaza. Het zijn Palestijnen die daar wonen en werken. Op dit moment is veel van het werk stilgelegd. Hoofd Palestijnse projecten Mirjam van Dorssen van Oxfam Novib maakt zich grote zorgen. Drie van de medewerkers vertellen in audioberichten over hun situatie.

Najla Shawa: 'Nog steeds in shock'

"Hallo, vannacht hebben we ongeveer een uur geslapen. We werden gewekt met geruchten dat we moesten evacueren, dat heel Gaza-Stad moesten evacueren. Het was een enorme schok en we zijn nog steeds in shock."

"Toen zagen we de briefjes van de Israëli's en zijn we gelijk vertrokken. Dat was rond 5 uur 's ochtends. We hebben een paar koffers gepakt. We zijn een gezin van vijf. En we zijn vertrokken."

"We hebben een klein plekje gevonden in Midden-Gaza. Eerst zaten we hier met twaalf mensen. Nu zijn we met 44. We hebben geen idee wat er gaat gebeuren als we teruggaan naar Gaza-Stad, als we teruggaan naar huis. Dat is alles wat ik kan zeggen."

Khloud Jwefil: 'Ik ben alles kwijt'

"Een nieuwe dag in de Gazastrook, dezelfde situatie. De laatste 3 dagen waren erg moeilijk, erg zwaar eigenlijk. Het enige wat ik me echt goed herinner is het moment waarop we het huis verlieten, rennend door de straten. Niets wetend, niets bij ons hebbend."

"Het enige wat ik mee kon nemen toen ik het huis verliet was mijn zoon. We renden de straat op, op zoek naar een veilig onderkomen om te overnachten. Ik ben ik mijn huis kwijt. Ik ben alles kwijt. Ik had me dit nooit voor kunnen stellen. Het enige wat ik kan doen, is proberen mijn zoon rustig te houden. Hem ervan proberen te overtuigen dat er geen gevaar om ons heen is."

"Maar we horen de hele tijd zware beschietingen, overal vallen zware bommen. We hebben geen elektriciteit, geen water, zeer beperkte toegang tot internet. Ik denk niet dat de rest van de wereld weet wat hier in de Gazastrook gebeurt. Ik zou willen dat er een einde aan komt, want het is echt te veel voor ons, voor onze kinderen eigenlijk en ook voor onze families."

Eman Shalen: 'Ze hebben alles vernietigd'

"Ik ben mijn ouderlijk huis kwijt. Mijn huis. Mijn hele familie is geëvacueerd. We hebben allemaal onze huizen verloren. Honderden herinneringen zijn verloren."

"Ik denk aan mijn moeder, die keer dat ze mijn lievelingstaart maakte. Toen ze de jasmijn plantte en tegen me zei: 'Eman, op een dag zal deze jasmijngeur jou doen herinneren aan dit huis.' Ze hebben alles vernietigd. Ze hebben de herinneringen vernietigd, de liefde, de hoop, de gevoelens."

"Ik zie de mensen op straat. Als ze water willen kopen, gaat de hele familie mee naar buiten om water of voedsel te kopen omdat mensen bang zijn elkaar te verliezen. Om samen te sterven of om samen te leven."

In de audioberichten is de wanhoop duidelijk hoorbaar.

Eigen medewerkers direct geraaakt

Mirjam van Dorssen vertelt dat de organisatie er in normale omstandigheden voor zorgt dat de mensen schoon drinkwater hebben, een werkende riolering en voedsel. Nu kan dat niet. "We hebben vaker in moeilijke conflictgebieden gewerkt, maar in deze situatie zijn het onze eigen medewerkers, onze eigen Palestijnse medewerkers die door deze situatie direct geraakt worden."

De berichten uit Gaza zijn voor haar moeilijk om aan te horen: "Ja, soms als je collega's spreekt, dan zeggen ze ook: 'ja, misschien is dit mijn laatste bericht. Ik weet niet wanneer ik weer contact met jullie kan hebben.' Ik vrees voor het leven van iedereen in de Gazastrook."