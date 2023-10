Het is negen uur in de avond en donker. Een koppel laat nog snel hun hondjes uit en een man rookt een joint op een bankje. Maar verder is de normaal zo bruisende wijk Florentin uitgestorven. De cafés in Tel Aviv zijn gesloten en de inwoners zitten binnen.

"We maken ons grote zorgen", vertelt het koppel met de hond. "Er zijn hier in de stad raketten neergekomen en misschien valt straks Hezbollah ons land ook nog aan. Als dat gebeurt, dan wordt het echt heel erg."

Stadsfotograaf

Nederlander Thomas Schlijper woont nu anderhalf jaar in Tel Aviv en heeft de stad in een paar dagen compleet zien veranderen.

"Iedereen is bang en zit binnen. Mijn vriendin is Israelisch en echt niet bang voor een paar raketten. Maar de aanval van afgelopen zaterdag is anders. Niemand weet hoeveel strijders van Hamas het land binnen zijn gekomen en of ze nu allemaal weg zijn. Misschien zitten ze wel verstopt in de stad."

Orthodox versus liberaal

Terwijl Thomas door de stad wandelt, ziet hij een groepje queer mannen. "Mag ik jullie fotograferen?" Dat vinden de mannen goed. En terwijl ze net willen poseren voor de foto, komt een man in orthodox-joodse kleding aangewandeld.

De fotograaf aan het werk

"Wat een contrast", roept de fotograaf enthousiast. En terwijl de mannen met elkaar praten, schiet Thomas de ene na de andere foto.

Verwoeste woning

Even verderop raakte een raket van Hamas een woning. Overal ligt puin en er staan bewakers rondom het ingestorte pand.

"Dit is echt uniek voor Tel Aviv", vertelt Thomas. "Het lijkt alsof de raketten van Hamas ook een stukje sterker zijn geworden. Zoveel schade heb ik nog nooit gezien. En als Hezbollah vanuit het noorden gaat schieten met raketten, dan zullen we dit misschien nog vaker zien."

Grondoffensief?

Ondertussen heeft Israël meer dan een miljoen mensen in Gaza opgeroepen zo snel mogelijk te vertrekken naar het zuiden. De reden zou zijn dat het Israëlische leger een grondoorlog tegen Hamas wil beginnen in de Gazastrook en burgerdoden wil voorkomen.