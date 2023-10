Tamara Tamimi reageert gepikeerd op de vraag of ze de acties van Hamas afkeurt. "Waarom zijn jullie verbaasd dat Hamas nu van zich afbijt? De Israëliërs bezetten sinds 1948 ons land, ze doden onze mensen en ze maken ons het leven onmogelijk."

In een barbecuerestaurant in Ramallah biedt Tamara haar gasten een Taybeh-biertje aan. "Ja, wij Palestijnen drinken gewoon bier. We zijn niet allemaal Islamitisch. Er is zoveel dat jullie niet over ons weten. Ramallah is een hele vrije stad. Je kunt hier leuk feesten en drinken. Al zijn we natuurlijk niet echt vrij, want we worden bezet door Israël."

Willen van onderdrukker af

Miral is de oudere zus van Tamara en heeft net als haar kleine zusje een grondige hekel aan Israël. "We hebben gisteren weer een jonge jongen begraven. Hij werd doodgeschoten door een soldaat, terwijl hij niks deed. Dat lees je niet in jullie media. Jullie publiceren alleen als er een Israëliër sterft."

"Kijk, ik steun Hamas niet. Wij horen bij Fatah. Hamas wil een Islamitische staat stichten. Wij willen juist een sociaal-democratische seculiere staat waarin iedereen gelijk is. Joden, Christenen, Moslims en wij niet-religieuzen. Maar wat we wel delen met Hamas is dat we van de onderdrukker Israël af willen."

Tweestatenoplossing

Rita Natsheh woont met haar man en drie dochters in Oost-Jeruzalem en is een stuk milder dan de zussen Tamimi. "Ik vind het heel erg wat Hamas heeft gedaan. Vrede lijkt nu verder weg dan ooit. Maar we moeten onze kinderen hoop blijven geven op een goede toekomst."

Rita is lid van de Palestijnse Democratische Unie (FIDA) en pleit voor de tweestatenoplossing waarbij de Palestijnen hun eigen staat krijgen. "De Israëliërs hebben ons land afgepakt, maar we moeten accepteren dat we dat nooit meer terugkrijgen. Door het land te verdelen in twee staten kunnen we hopelijk vreedzaam naast elkaar leven en onze onafhankelijkheid terugkrijgen. Onze jeugd heeft dan weer een toekomst."

Jonge generatie

Rita heeft drie dochters die vloeiend Engels spreken en goed op de hoogte zijn van de politieke situatie in het land. Aseel van 19 schrok zich kapot toen Hamas vorige week Israël binnenviel en een slachtpartij aanrichtte.

"Ik zag de afschuwelijke beelden en wist gelijk dat dit ons leven veel moeilijker zou maken. En dat is zo gebleken. Ik wil graag documentairemaker worden, maar mijn school is nu dicht. Nu zien we ook wat Israël doet in de Gazastrook. Ik kan er bijna niet naar kijken, zo erg vind ik dat."

Muziek

Sara van 15 zit nog op de middelbare school en speelt in de band 'Daughters of Jerusalem'. Ze hoopt met haar muziek de wereld te laten zien hoe de Palestijnen lijden onder de Israëlische bezetting.

"Onze situatie lijkt soms hopeloos", zegt ze met een droevige blik in haar ogen. "Ik zie op dit moment geen oplossing voor dit conflict, maar we moeten de hoop niet verliezen. Als we dat doen, dan kunnen we net zo goed stoppen met leven."

Revolutie

Terug in Ramallah raken de gezusters Tamimi maar niet uitgepraat over de bezetting van de Westelijke Jordaanoever. "De Joodse kolonisten zijn pas echt klootzakken", zegt Miral. "Wanneer wij in de buurt van hun nederzettingen komen, dan schieten ze op ons. Wij komen de stad helemaal niet meer uit. Te gevaarlijk."

"Het zit me tot hier", zegt Tamara en ze wijst boven haar hoofd. "Ik trek het gewoon niet meer, de bezetting moet stoppen." Haar zus doet er nog een schepje bovenop. Wanneer het gesprek afgelopen is, loopt ze mee naar buiten en roept ze keihard 'Viva la revolución!'