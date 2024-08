Prinses Amalia gaat toch bij een studentenvereniging. Dat terwijl het imago van dit soort verenigingen de afgelopen jaren klappen heeft gehad. Op welke manier zijn het koningshuis en studentenverenigingen verbonden? "Zichzelf zijn zonder pottenkijkers."

Heftige ontgroeningen, vrouwonvriendelijk gedrag, gevallen van grensoverschrijdende situaties, vandalisme en noem zo nog maar een paar voorbeelden. Het imago van de studentenvereniging is er de laatste jaren niet op vooruitgegaan. Ook de vereniging waar prinses Amalia lid van wordt dit studiejaar.

Deur op een kiertje

Waar 2 jaar geleden het verhaal was dat prinses Amalia 'traditie brak' en geen lid werd van een studentenvereniging, is nu naar buiten gekomen dat ze zich toch aansluit bij het Amsterdamse studentencorps (A.S.C./A.V.S.V.). Op dit moment doet ze mee met ontgroeningen.

Dat Amalia zich alsnog aansluit, is geen verrassing voor koningshuiskenner Coks Donders. "Toen ze afzag van haar lidmaatschap, had ze de deur nog steeds een beetje op een kiertje gehouden." Volgens haar is prinses Amalia - nu ze niet meer bedreigd wordt - klaar om een 'traditioneel studentenleven' te leven. "En daar hoort voor haar een studentenvereniging bij."

'Verschrikkelijk in het nieuws'

Het A.S.C., waar de prinses lid van wordt, kwam toen ze 2 jaar geleden ging studeren slecht in het nieuws. Zo kwam toen naar buiten dat bij een diner leden van het studentencorps vrouwen 'hoeren' en 'spermaemmers' hadden genoemd. Volgens Donders is dit nooit in verband gebracht met haar beslissing om af te zien van de vereniging.

Maar, zegt de kenner, het zou wel mee kunnen spelen. "Het was ook heel gek geweest als je je als toekomstig koningin gelieerd had aan zo'n club die echt verschrikkelijk slecht in het nieuws kwam."

'Vergrootglas' op verenigingen

Dat ze nu toch lid wordt van de vereniging, komt volgens Donders omdat het rustiger is bij de verenigingen en er meer een 'vergrootglas' op staat. "Het is natuurlijk allemaal wat meer gaan liggen."

In juni dit jaar tekenden 49 studentenverenigingen een gedragscode, waarin ze beloofden 'een omgeving te creëren en te waarborgen binnen studentenverenigingen, waarin respect, integriteit en verantwoordelijkheid centraal staan'.

Geen pottenkijkers

Bij een studentenvereniging gaan is iets wat bijna alle Oranjes doen, al kiezen de meeste leden van het Koninklijk Huis voor Leiden in plaats van Amsterdam. Een 'must' is het niet, vertelt Donders, maar in het verleden vonden veel leden van het koningshuis het fijn om bij zo'n vereniging te horen.

"Juliana vond het zo fijn dat zij eigenlijk helemaal er zichzelf kon zijn met alleen haar medestudenten zonder dat daar allemaal pottenkijkers bij kwamen kijken. Zij is ook heel actief geweest in het studentenleven." Daarbij gaan tradities, oudere verenigingen en het koningshuis 'hand in hand', volgens Donders.

Prins Pils

Eerdere leden van het Nederlandse koningshuis zijn tot nu toe weinig betrokken geweest bij 'incidenten' binnen studentenverenigingen, vertelt Donders. Al stond koning Willem-Alexander wel bekend als 'Prins Pils' in zijn studententijd. En in het buitenland heeft prins Harry bijvoorbeeld rondgelopen in een nazi-kostuum.

"Maar echt grote excessen met leden van een koninklijke familie in binnen- of buitenland met een studentenvereniging is toch lastiger." Dat komt ook omdat de beveiliging van het koningshuis aanwezig is om daar een 'stokje voor te steken', denkt Donders.

'De tijd gaat het leren'

Of het wel verstandig is om Amalia bij deze vereniging te laten gaan, vindt Donders een lastige vraag. "Als je een andere studentencorps googelt, komen er ook niet altijd heel vriendelijke resultaten uit. Kijk naar Groningen, kijk naar Leiden. Dit is niet alleen in Amsterdam gebeurd."

Ze denkt dat Amalia vooral een netwerk op wil bouwen in Amsterdam. "Ja, dan is het soms ook gewoon kiezen en de gok wagen van: is dit het verstandige om te doen? De tijd gaat het leren."