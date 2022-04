Is het je al opgevallen: er hangen steeds meer Oekraïense vlaggen in de Nederlandse straten. Dit is waarom een advocatenkantoor in Amsterdam, een boerderij in Arkel en een studentenhuis in Utrecht alledrie de blauw-gele vlag laten wapperen.

De een wil er een statement mee maken, de ander hoopt vooral z'n gastvrijheid te tonen. Hun verhalen.

Vlag van gastvrijheid

In de achtertuin van boerderij De Herbergh in Arkel, in de Betuwe, wappert de blauw-gele vlag van Oekraïne. "Dit is een vlag om mensen welkom te heten, het heeft met politiek niets te maken", zegt Peer de Jong die met zijn vrouw Evelyne koffie drinkt in de tuin. Sinds enkele weken verblijven een Oekraïense moeder en haar kind bij het stel in huis.

"Voor mijn werk kwam ik veel in Polen en Oekraïne. Toen het schieten begon, kreeg ik contact met een Oekraïense collega die op de vlucht sloeg. Zij bewoont nu het achterhuis, wij het voorhuis. Het is groot genoeg." De vlag hangt er nu al 3 weken. "Normaal gesproken strijk je een vlag voor zonsondergang, maar deze laten we maar even hangen."

Bron: EenVandaag Peer en Evelyne de Jong bij hun vlag

'Na 80 jaar opnieuw onderduikadres'

Boerderij De Herbergh is al drie generaties in bezit van de familie van Evelyne. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het een doorgangshuis voor onderduikers. "Na 80 jaar heeft het die functie terug", zegt Peer. Al beseft hij dat destijds de welkomstvlag niet uitgehangen kon worden.

Met een familie van toen, is er nu nog intensief contact: Evelyne's opa hielp ooit een neergestorte Amerikaanse piloot. Een kleinzoon van hem ging op zoek naar zijn geschiedenis. "Uit die contacten is een hechte vriendschap ontstaan. We bezoeken elkaar over en weer, zijn al drie keer in Florida geweest." De situatie nu is heel anders. "We willen niet elke vluchteling zomaar opnemen, maar toen we een oud-collega konden helpen hebben we niet getwijfeld. De persoonlijke band gaf de doorslag."

Huize Mandje

"In het begin van de oorlog in Oekraïne was er geen vlag te krijgen. Toen ik deze zag zette ik het meteen op Twitter, wat een creatieve oplossing!" Job van den Broek wijst naar een appartement in een flat van studentencomplex IBB Utrecht. De foto maakte indruk, vertelt hij: "De NOS en het Algemeen Dagblad plaatsen 'm."

In de woonkamer van de studenten, die is volgepropt met bierkratten en kringloopmeubelen, kantelt het verhaal. "De vlag heeft eigenlijk niets met de oorlog te maken, hij hing er al eerder", vertelt Dirk van Oostveen, die de 'vlag' bedacht. Met zijn medebewoners zocht hij een nieuwe huisnaam. "Er slingerden hier overal mandjes, sommige waren kapot, dus toen bedachten we: Huize Mandje."

Bron: EenVandaag De vlag van Huize Mandje

Verwarming dicht

Veel blauwe en gele mandjes gingen terug naar de supermarkten waar ze vandaan kwamen, maar van een werd een lamp gemaakt en van twee andere dus een vlag. De oorlog gaat overigens niet aan de bewoners van Huize Mandje voorbij.

"We hebben een discussie gehad en concludeerden dat de foto van onze vlag in de media Poetin niet zal raken. Daarom hebben we besloten om op twee studentenkamers de verwarming dicht te draaien. Minder gasverkoop voelt hij wel."

Naast de Russische ambassade

En dan nog een Oekraïense vlag op een opvallende plek: bij advocatenkantoor Resor, naast de Russische handelsdelegatie in Amsterdam. "Kort na de inval in Oekraïne stelde een collega voor die op te hangen. Iedereen was direct voor", zegt een van de advocaten. "Wij kunnen een uniek statement maken, hier naast de ambassade." Na de inval van Rusland in Oekraïne en de economische sancties waren er advocatenkantoren die het moeilijk leken te vinden om hun Russische klanten vaarwel te zeggen, vervolgt hij.

Bron: EenVandaag Een van de advocaten hangt de vlag uit

"Dat heet mij enorm verbaasd. Al vóór de inval in Oekraïne waren er voldoende redenen om geen zaken te doen met Russische partijen. Als je dan nu trots zegt: 'we stoppen', dan denk ik: dat had je ook eerder kunnen doen." De buren van de ambassade hebben nog niet gereageerd op de blauw-gele vlag, maar voorbijgangers wel. "We hadden eerst een kleine vlag, totdat er een fietser stopte en ons deze grote aanbood."

Bron: EenVandaag De Oekraïense vlag van advocatenkantoor Resor naast de Russische ambassade

'Ze stellen het op prijs'

Tot wanneer ze de vlag laten hangen, weten de medewerkers van Resor nog niet. "Tot Poetin deze waanzin stopt. Of nee, streep dat maar door: de vlag gaat weg als Oekraïne meent dat er geen oorlog meer is."

De blauw-witte 'vlag' van Huize Mandje in Utrecht blijft sowieso hangen, ook als de oorlog stopt. Het is een symbool voor hun huis geworden. En de Oekraïense gasten in boerderij De Herbergh in Arkel blijken de de vlag op prijs stellen. Evelyne de Jong: "We wilden hem eigenlijk al weghalen, maar zij vinden het juist fijn. Voorlopig blijft hij."