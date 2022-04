Vandaag heeft de minister van Onderwijs Dennis Wiersma twee scholen geopend voor kinderen die gevlucht zijn uit Oekraïne. Het zijn noodvoorzieningen omdat alle andere scholen voor kinderen van nieuwkomers vol zitten.

In Arnhem en in Ederveen konden kinderen uit Oekraïne vandaag voor het eerst sinds ze in Nederland zijn naar school. De kinderen krijgen les in het Engels of in het Oekraïens. Om de band van de kinderen met Oekraïne te behouden, krijgen sommige kinderen digitaal les vanuit hun school in hun thuisland.

Tijdelijke voorzieningen

Er zijn al 325 zogenoemde nieuwkomersvoorzieningen in Nederland, waar kinderen van nieuwkomers normaal gesproken naar school kunnen. "Het probleem is niet alleen dat die vol zitten, maar er is ook sprake van een lerarentekort - net als in het reguliere onderwijs", zegt een woordvoeder van de PO-raad, de sectorvereniging voor het basisonderwijs.

Omdat ook reguliere klassen vaak geen plek meer hebben, worden er nu speciale, tijdelijke voorzieningen geopend, vaak in leegstaande gebouwen, zoals in Ederveen. "De leerkrachten komen van overal en nergens. De meesten werken al ergens, en gaan een dag extra werken. Sommigen komen terug van pensioen om 1 of 2 dagen te werken", vertelt schooldirecteur Eline van Haarlem. "We hebben een belachelijk groot team voor zo weinig groepen. Bijna iedere dag staat er wel iemand anders voor de groep, maar het is niet anders."

Geen verwarming

Door donaties van andere scholen kon daar in allerijl een leegstaand schoolgebouw omgetoverd worden tot een plek waar kinderen les kunnen krijgen. De verwarming doet het nog niet, maar met hun jasjes aan zijn de kinderen klaar om de schoolbanken in te gaan.

"In de opvang kunnen ze niet veel en vervelen ze zich. Hier kunnen ze samen spelen of gewoon iets samen doen. En ze zullen dan niet te veel bezig zijn met thuis missen", vertelt Tanya, moeder van een van de kinderen. "We zitten in Harskamp en daar is voor hen gewoon weinig te doen. Ze zijn erg blij dat ze weer naar school mogen."

Sport als traumaverwerking

De kinderen krijgen taalles, gewone lessen als rekenen, en een deel wordt besteed aan traumaverwerking. Volgens het ministerie kan dat gegeven worden door pedagogisch medewerkers, maar kunnen ook sportlessen worden ingezet als traumaverwerking.

Op de nieuwe school in Arnhem krijgen leerlingen ook les van een docent uit Oekraïne. De kinderen zijn vandaag begonnen met een introductiedag met sportactiviteiten en les over cultuur. De tijdelijke voorzieningen blijven in ieder geval tot de zomer open. Oksana, die haar kindje vandaag voor het eerst naar school bracht is blij met de noodschool: "Toen we hier aankwamen en de les begon, moest ik bijna huilen. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het is fantastisch."