De wil is er wel, maar er zijn ook grote zorgen. 95 procent van de scholen is bereid om gevluchte kinderen uit Oekraïne les te geven, maar het geeft zes op de tien schooldirecteuren tegelijkertijd grote kopzorgen. Vooral over de vraag: hoe?

Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders onder ruim 700 schooldirecteuren. Veel scholen hebben nu al te maken met een groot personeelstekort en ruimtegebrek en dan heb je ook nog te maken met een taalbarrière en met kinderen die mogelijk trauma's hebben opgelopen.

Internationale Schakelklassen

Er zijn inmiddels duizenden mensen uit Oekraïne in Nederland aangekomen, gevlucht voor het oorlogsgeweld. Onder hen ook veel kinderen in alle leeftijden. Sommige Nederlandse gezinnen kloppen al bij de school van hun eigen kind aan met een Oekraïens kind dat ze thuis opvangen.

Er zijn in Nederland gespecialiseerde scholen voor nieuwkomers, zoals de kinderen van statushouders uit Eritrea en Syrië maar ook uit Turkije. Die Internationale Schakelklassen zullen niet alle gevluchte kinderen uit Oekraïne erbij nemen. Ook al omdat er nog veel onduidelijk is over hoelang de kinderen uit Oekraïne in Nederland blijven.

3500 kinderen uit Oekraïne

Bij een op de zes basisscholen zijn tot nu toe kinderen uit Oekraïne aangemeld, zo'n 3500 in totaal. Voor zo'n 20 procent van die leerlingen is er op dit moment nog geen goede oplossing, bijvoorbeeld omdat er gewacht wordt op beleid van het schoolbestuur of de gemeente.

Voorzitter Ingrid Doornbos van de Algemene Vereniging Schoolleiders: "Het is ongelofelijk belangrijk dat gemeenten op tijd duidelijkheid geven aan scholen wat ze wel of niet van elkaar kunnen verwachten. Scholen kunnen dit niet alleen en moeten hierin ondersteund worden."

Scholen vragen om hulp

Volgens de schooldirecteuren zijn er extra mensen nodig. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om gebruik te maken van Oekraïense leraren die meekomen. Daarnaast moet er gekeken worden naar deskundige hulp van bijvoorbeeld traumaverwerkers en tolken, maar ook naar financiële ondersteuning en extra ruimte.

"Gemeenten zijn verantwoordelijk om te zorgen dat alle leerlingen naar school kunnen. Om te zorgen dat de opvang en het onderwijs goed verloopt is het van groot belang dat schooldirecteuren vanaf het begin worden betrokken in deze gesprekken", zegt Doornbos.

