Een grote groep Oekraïense vluchtelingen (29 procent) is van plan om ook na afloop van de oorlog in Nederland te blijven. 4 op de 10 (40 procent) willen terug naar Oekraïne. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 500 Oekraïense vluchtelingen.

De rest (29 procent) heeft nog geen besluit genomen. Sinds Rusland Oekraïne binnenviel op 24 februari zijn tienduizenden naar Nederland gekomen. Momenteel staan ruim 76.000 Oekraïense vluchtelingen ingeschreven in het burgerregister.

Kans op normaal leven

"De oorlog zal vroeg of laat eindigen, maar het zal daarna nog jaren duren om het land weer op te bouwen", schrijft een Oekraïner die in Nederland wil blijven. "In de stad waar ik woonde zijn huizen, scholen en bedrijven verwoest. We hebben nergens om te wonen, studeren en werken."

"Ik wil mijn kinderen een kans geven op een volwaardige, normale jeugd, en op een normaal leven in de toekomst", legt diegene uit. 29 procent van de ondervraagde Oekraïners is van plan om in Nederland te blijven, ook als het in Oekraïne weer veilig is.

Helpen met wederopbouw

40 procent van de ondervraagden wil uiteindelijk weer terug naar Oekraïne. "We vinden het hier echt leuk, maar ons hart ligt in Oekraïne. Ik hoop dat onze stad zal overleven, en ons appartement blijft staan. Dan zal ik op een dag naar huis kunnen terugkeren", schrijft iemand.

Een ander zegt: "Ik ben Nederland dankbaar voor de mogelijkheid om in dit land te verblijven tijdens de oorlog. Maar ik ben van plan om terug te keren naar Oekraïne en daar mee te helpen met de wederopbouw. Zodat mijn kinderen daar na de oorlog een toekomst kunnen opbouwen en ter nagedachtenis aan de mensen die hun leven verloren tijdens de oorlog."

Nog geen beslissing nemen

Een groot deel (29 procent) twijfelt nog. Voor veel mensen is de keuze afhankelijk van de afloop van de oorlog, en de situatie op dat moment in Oekraïne. Maar ook de situatie in Nederland speelt een rol: is er hier bijvoorbeeld perspectief op een baan of een huis?

"Het hangt van vele dingen af: het einde van de oorlog, de veiligheid in Oekraïne. Is er voldoende werk? Staat mijn huis er nog? Er zijn nog te veel dingen onduidelijk, ik kan hier nu nog geen beslissing over maken", legt iemand uit.

'Nederland dankbaar voor opvang'

Wel geven bijna alle Oekraïners, ook degenen die terug willen naar hun thuisland, aan zich erg welkom te voelen in Nederland. Bijna iedereen (97 procent) ervaart dit zo. Ze noemen Nederland een mooi land met vriendelijke en behulpzame mensen.

Zo schrijft iemand: "Een prachtig, gezellig land met oprechte mensen. De vrijwilligers helpen enorm: ze hadden ladingen kleren voor ons, organiseerden ontmoetingen met Oekraïners en Nederlandse cursussen, ze helpen ook met alle benodigde informatie. Ik ben het Nederlandse volk, de vrijwilligers en de regering erg dankbaar voor opvang en hulp."

'Het eten is niet erg lekker'

Wel geven meerdere vluchtelingen aan moeite te hebben met het vinden van een baan, of het krijgen van gezondheidszorg. "Het lukt me maar niet om een afspraak te maken voor mijn kinderen bij een tandarts en een orthodontist", zegt een Oekraïner daarover.

Ook kunnen ze maar moeilijk wennen aan sommige Nederlandse gewoontes. "Bijna alles is hier goed, maar het eten is niet erg lekker", vertelt iemand. "Al meer dan een maand krijgen we twee keer per dag broodjes. Alleen 's avonds krijgen we warme gerechten, maar die lusten mijn kinderen niet!"