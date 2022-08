De Canal Parade moet worden aangepast of zelfs afgeschaft. Dat vindt een meerderheid van de LHBTIQ+-gemeenschap. De afsluiting van de jaarlijkse Pride-week moet minder commercieel, minder stigmatiserend en minder Amsterdams.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van EenVandaag onder duizenden LHBTIQ+'ers. Hoewel bijna driekwart (73 procent) van hen nog altijd overtuigd is van het belang van Pride-evenementen in Nederland, heeft een aanzienlijk deel (57 procent) felle kritiek op de Canal Parade zoals die nu wordt gehouden.

LHBTIQ+'ers over de Canal Parade

'Voorwaarden stellen aan bedrijven'

Veel LHBTIQ+'ers hebben grote moeite met het groeiende aantal bedrijven dat zich zichtbaar wil verbinden aan de Parade. Ondervraagden noemen het 'rainbow capitalism', 'pinkwashing' of 'commerciële carnaval'. Het komt neer op hetzelfde: grote bedrijven willen vooral meedoen om hun imago op te poetsen en zetten zich buiten de schijnwerpers nauwelijks actief in voor LHBTIQ+-rechten, is de gedachte.

"Grote bedrijven houden met hun aanwezigheid de schijn vooral op, maar ik hoor wekelijks hoe het er daar echt aan toe gaat. Het blijkt vooral marketing", schrijft een deelnemer. Sommigen bepleiten daarom voorwaarden voor bedrijven die mee willen doen, zoals doneren aan LHBTIQ+-goede doelen en intern en extern initiatief nemen om de acceptatie te verbeteren. "Bedrijven mogen niet meeliften als ze niet aan bepaalde criteria voldoen", zegt iemand.

Aapjes kijken

Verder kan een deel van de LHBTIQ+'ers die voor aanpassing is zich niet identificeren met de mensen op de boten. De parade is volgens hen te bloot, te extreem, te veel gericht op seks en wakkert alleen maar vooroordelen aan: "Bij vlagen is het een parade van uitersten en losbandigheid, die a-typisch is voor mij en mijn vrienden. Ik ben zo niet en ik wil ook niet dat mensen uit mijn dagelijks leven denken dat ik zo ben", schrijft iemand.

Anderen noemen de botenparade 'aapjes kijken' en vinden het in verhouding grote aantal hetero's bij de Canal Parade een heikel punt: "Van de 600.000 mensen die komen kijken, zijn het 450.000 hetero's die zich vergapen aan alle extravagantie." 39 procent van de LHBTIQ+'ers vindt dat de Parade alleen toegankelijk moet zijn voor LHBTIQ+'ers. Toch vindt het grootste deel (54 procent) dat iedereen welkom moet zijn.

LHBTIQ+'ers over het wel of niet toelaten van hetero's op de Canal Parade

Te Amsterdams, te weinig provincie

Het karakter van de Canal Parade valt vooral slecht op plekken waar andere seksuele oriëntaties of identiteiten nog vaak taboe zijn, zoals buiten de Randstad. "Het jaarlijks profileren van vooroordelen en excessen - lees halfnaakt en fetishes - maakt het voor de acceptatie in de provincie extra moeilijk", schrijft iemand daarover.

Dat gevoel wordt breder gedeeld: "Het wordt het zoveelste, over de top feestje om toeristen en dagjesmensen naar de hoofdstad te trekken. Het helpt de Drentse puber die zijn klas en voetbalteam moet vertellen dat hij op jongens valt totaal niet." En dus moet het anders, is de conclusie. "Ik weet niet precies hoe maar ik weet wel dat dit niet de goede kant opgaat. Dit jaar gaat niet meer lukken, maar ik hoop dat de organisatie goed nadenkt over de komende jaren."