Zou de helft van het kabinet uit vrouwen moeten bestaan? Rutte vindt dat niet het belangrijkste - en de meeste mannen én vrouwen zijn het met hem eens.

Het gerucht ging een tijdje door de Haagse wandelgangen: de helft van het nieuwe kabinet zou uit vrouwen gaan bestaan. Het bleek wishful thinking van bepaalde partijen en het werd door Mark Rutte stellig ontkracht: 'Het past bij de moderne tijd dat je een goede mix hebt (...), maar we hebben daar in de formatie geen afspraken over gemaakt.'

Goede kandidaten

Tot nu toe kwam Rutte in zijn kabinet nauwelijks verder dan 'ruim een derde' ministers van het vrouwelijk geslacht. In zijn eerste ministersploeg waren er van de dertien, drie vrouw. In Rutte-II liep dat aantal op naar vijf. Het volgende kabinet telde er nog eentje meer (op een totaal van zestien ministers). De premier benadrukte telkens: 'We moeten goede kandidaten hebben', kwaliteit vindt hij het belangrijkste.

En veel kiezers denken er hetzelfde over. Als we mensen de stelling voorleggen: 'Ik zou het liefst zien dat de helft van het volgende kabinet uit vrouwen bestaat.' Dan zijn de reacties geheel verdeeld: 35 procent is het ermee eens, 38 procent oneens, en een kwart zegt het niet te weten.

Linkse kiezers wél voorstander

Duidelijke verschillen zijn er tussen linkse en rechtse kiezers. De achterban van GroenLinks (77 procent), partij voor de Dieren (68 procent), PvdA (58 procent) VOLT (72 procent) en D66 (hoe toepasselijk, 66 procent) heeft het liefst een 50-50-verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke ministers.

Maar bij rechtse kiezers is daar geen enkel draagvlak voor. Bij de VVD-achterban is nog een kwart vóór (27 procent), maar kiezers van PVV (11 procent) JA21 (13 procent), BBB (20 procent) , FVD (8 procent) en SGP (4 procent) hebben geen voorkeur voor een gelijke rolverdeling.

Vrouwen

Hoe zit het met de mannen en vrouwen in ons onderzoek? Ook daar zijn duidelijke verschillen te zien: nog geen drie op de tien mannen zien het liefst evenveel vrouwen als mannen als minister, maar ook bij vrouwen is daarvoor geen meerderheid: 42 procent. Ook zij geven als uitleg vaak dat 'geslacht' niet leidend moet zijn in de discussie. "De emancipatie is nog niet af, maar al wel zover dat een quotum niet nodig is", schrijft een deelneemster. "Kwaliteit is belangrijker."

Een gelijke verdeling zal het niet worden, maar zal Rutte IV wel een trendbreukje laten zien? Rutte gaf daar wel een hint voor: "Ik heb er wel vertrouwen in dat het een diverser team zal worden dan de vorige kabinetten."