Een intake bij een GGZ-instelling die 2 uurtjes duurt, declareren bij de zorgverzekering als een behandeling van 800 tot 1000 minuten. Kan dat wel? Tot begin dit jaar wel. De Nederlandse Zorgautoriteit roept mensen op om verdenkingen van fraude te melden.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) doet deze oproep na het verhaal van Marjo (achternaam bekend bij de redactie). Marjo had een intake bij een GGZ-instelling, waarna die zorginstelling veel meer uren declareerde bij haar zorgverzekering dan dat er zorg geleverd was. Of het in Marjo's geval om zorgfraude gaat, is nog niet te zeggen, maar de NZA wil dat mensen zich melden als ze te grote verschillen zien bij de declaratie.

Overstappen naar nieuwe zorgaanbieder

Marjo verhuisde vorig jaar naar een nieuwe stad. Naar haar oude GGZ-instelling gaan, was te ver weg. Ze ging op zoek naar een nieuwe aanbieder en kwam daarvoor vorig jaar op intake-gesprek. Na twee uur zit dat gesprek erop.

Thuis denkt ze er nog eens over na. Ze voelt zich niet prettig bij de instelling en belt hen later op om te vertellen dat ze geen traject zal starten. Ze raden haar aan er nog even over na te denken, zodat ze niet achteraan de wachtlijst belandt. Dat doet ze, maar het gevoel verdwijnt niet. Ze meldt zich definitief af.

2000 euro

Deze maand moet ze zelf een andere declaratie indienen bij haar zorgverzekeraar. Ze kijkt bij haar overzicht van behandelingen en ziet tot haar schrik een bedrag van 2000 euro. Aanbieder? De zorginstelling van de intake. "Ik dacht dat ik me vergiste, het verkeerd zag. Maar nee. De komma staat echt na de 2000."

De screenshots van de declaratie en factuur zijn ingezien door de redactie. Daar staat duidelijk bij: 'bestede tijd vanaf 800 tot 1199 minuten'. Marjo vindt dat onbegrijpelijk. "Dat kan toch niet? Ik ben daar twee uur binnen geweest!". Bij veel zorgverzekeringen kan je online zien wat er betaald is. Verzekeraars raden aan om dat regelmatig te controleren en je bij fouten te melden.

'Directe en indirecte tijd'

De GGZ-instelling waar Marjo haar intake had, zegt niet in te kunnen gaan om persoonlijke gevallen, maar laat weten dat het waarschijnlijk gaat om een declaratie van zorg die geleverd is voor 1 januari 2022. Toen betrof een declaratie een combinatie van 'directe en indirecte tijd' gedeclareerd'.

"Denk daarbij aan: dossier studie, voorbereiding intakegesprek, intakegesprek à 2 uur, uitwerking intake en advies, bespreking in MDO (multidisciplinair overleg, waaraan meerdere hulpverleners deelnemen). En eventueel vervolgadvies, afhankelijk van de diagnose", laat de zorginstelling weten.

Doorberekenen mocht

De Nederlandse Zorgautoriteit kan niet op de casus van Marjo ingaan, maar wil wel in het algemeen vertellen hoe dit kon ontstaan. "Tot begin dit jaar mocht een GGZ-aanbieder alle tijd die besteed werd aan een patiënt doorberekenen. Dus ook het verslag opstellen, overleggen. Daardoor kon het voorkomen dat de rekening hoger uitviel dan de patiënt had verwacht."

Maar sinds dit jaar kan dat niet meer. "Nu werken we met een vast tarief voor de tijd die aan de patiënt is besteed." Dat betekent dat twee uur intake ook maar twee uur declareren is. Binnen dat tarief is dan al rekening gehouden met kosten zoals het schrijven van een verslag. "Daardoor is het voor een patiënt veel makkelijker te controleren."