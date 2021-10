Hautain, eigenwijs, kil, verwaand. Katten hebben niet het beste imago. Zeker in vergelijking met het cliché van 'de trouwe hond' leggen ze het soms af. Toch is dat niet altijd terecht. Er blijkt veel onbegrip te zijn voor de muizenvangers.

"Katten raken snel in de war", zegt Maggie Ruitenberg, kattengedrag-deskundige bij het Katten Kenniscentrum Nederland. Als dingen niet voorspelbaar verlopen dan is hun balans verstoord en dat is volgens Ruitenberg terug te zien in hun gedrag.

Met de rug naar je toe

"Als zij naar buiten willen en je doet de deur niet open, dan is dat verwarrend, omdat je het voorgaande keren wel deed. Dan kunnen ze met de rug naar je toe gaan zitten om met de situatie om te gaan", zegt Ruitenberg.

Veel baasjes zullen herkennen dat hun kat na thuiskomst van een vakantie uit de buurt blijft of ook weer met die rug naar ze toe gaat zitten. "Dat is niet omdat ze boos zijn omdat je weg was, maar omdat je allerlei nieuwe geurtjes van je vakantie-adres met je meebrengt, die ze niet kennen."

Hondenmensen vinden honden trouwer

Uit een recente peiling blijkt dat 40 procent van de leden van het Eenvandaag Opiniepanel zichzelf als hondenmens omschrijft tegenover 22 procent kattenmensen.

De hondenmensen geven aan honden als trouw te zien, een dier waarmee ze echt een band kunnen opbouwen, in tegenstelling tot katten. Naast de bovenstaande misinterpretatie van het gedrag van katten is dat niet opmerkelijk. Dat een hond trouw is, is letterlijk de aard van het beestje, zo blijkt.

Kat 1-0 achter

Honden zijn namelijk van nature groepsdieren en katten niet. "Honden zijn sociale jagers, in groepen dus. Ze communiceren op een bepaalde manier, waarbij ze letten op signalen van soortgenoten en hun baasje", zegt Claudia Vinke, gedragsbioloog aan de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

"Katten zijn solitair, die leven op een andere manier. In zekere zin staan die dus 1-0 achter qua evolutie", zegt ze.

Fokken

Dat effect is nog versterkt door de manier waarop honden en katten onze huisdieren zijn geworden. "Al eeuwenlang worden honden gedomesticeerd door ons mensen. We wilden iets van ze, ze werden geselecteerd om met ons mee te gaan jagen of ons huis te bewaken."

"Met katten waren we helemaal niet zo bezig. Die lopen, net als 3000 jaar geleden in Egypte al, rond om de muizen te vangen. Daar is geen selectie bij geweest. De hond leefde echt bij ons, de kat leefde naast ons", zegt Vinke.

Band verdienen bij katten

Honden zijn trouw zelfs als het niet in hun belang is. "We kennen allemaal wel de voorbeelden van honden die slecht behandeld worden en dan toch terug kruipen naar hun baasje. Op dat moment prevaleert het stukje groepsbelang in het DNA boven eigenbelang", vertelt Ruitenberg.

"Als je het bij een kat verprutst, dan denkt die kat: 'zoek het lekker uit', en die zal dan ook weggaan. Katten die steeds minder vaak thuiskomen, hebben waarschijnlijk een plekje gevonden waar het fijner toeven is. Het is dus wel zo dat als je een goede band met een kat hebt, je het dus wel echt verdiend hebt!"

Aanhankelijke katten fokken

Honden worden dus al heel lang gefokt omdat wij als mensen er iets aan willen hebben, maar ook katten worden steeds vaker geselecteerd en gefokt op basis van hun karakter. Ragdoll-poezen zijn heel populair, omdat ze aanhankelijk zijn.

"In een periode van 10 jaar kun je daar grote stappen in maken. Je selecteert steeds de meest aanhankelijke kat van het nestje en gaat daarmee verder." Vinke is dan ook heel nieuwsgierig hoe dat zich gaat ontwikkelen in de komende tientallen tot honderden jaren en of de band met de kat ooit zo goed kan worden als met de hond. "Ik ben heel benieuwd om te zien hoever je daarin kunt komen."