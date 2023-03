Op 64 ziekenhuislocaties wordt vandaag gestaakt. Ook Miran van Arendonk (35) die in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven werkt, legt het werk neer en voert actie voor betere arbeidsvoorwaarden: "Er heerst een gevoel dat we niet gehoord worden."

Miran denkt nog vaak terug aan hoe Nederland aan het begin van de coronacrisis applaudisseerde voor het zorgpersoneel. "Ik denk dat iedereen in de zorg op dat moment twee minuten met kippenvel stond", blikt ze terug. "Iedereen vond het prachtig, maar uiteindelijk hebben we stank voor dank gekregen."

'Boosheid bij collega's'

Nog altijd is de werkdruk in de zorg veel te hoog en zijn de salarissen te laag, legt ze uit. "Ik merk boosheid om me heen bij collega's die zich afvragen waarom we wéér actie moeten voeren. Tijdens corona hebben we toch bewezen dat Nederland niet zonder ons kan? Er heerst een gevoel dat we niet gehoord worden."

Volgens hoogleraar Gezondheidseconomie aan de Universiteit Maastricht Wim Groot moeten ziekenhuizen er veel meer aan doen om hun verpleegkundigen te behouden. "Verpleegkundigen zijn nog vaak een beetje de sluitpost van het ziekenhuis, waar het vaak meer om de artsen draait", ziet hij.

Verpleegkundigen stoppen

Maar die tijd is voorbij, zegt Groot, want er zijn op dit moment veel verpleegkundigen die de zorg verlaten. "Er is een groot tekort aan verpleegkundigen dus de ziekenhuizen zullen zich meer moeten bekommeren om de wensen en behoeften van het personeel."

Bovendien is er ook een grote groep verpleegkundigen die hun contract opzegt, waarna ze zich voor veel geld als zzp'er laten inhuren. "Dat levert weer een extra probleem op. Niet alleen zijn ziekenhuizen meer geld kwijt aan salarissen voor zelfstandigen, ook willen zzp'ers niet op alle uren werken. Dat leidt weer tot extra verzwaring van de last op de achterblijvende verpleegkundigen."

'Al wel wat stappen gezet'

Groot begrijpt dat het zorgpersoneel een hoger salaris wil, zeker gezien de inflatie. Maar er zijn volgens hem al wel wat stappen gezet. Zo trok het kabinet vorig jaar al meer dan 600 miljoen euro uit voor hogere zorgsalarissen.

En internationaal gezien worden onze verpleegkundigen niet heel slecht betaald, zegt de hoogleraar. "In Duitsland en Engeland verdienen verpleegkundigen minder, in België wat meer. Maar wij hebben wel een personeelstekort. Als we vinden dat er meer verpleegkundigen moeten komen, dan moeten we er ook voldoende voor betalen."

Op de barricade

Miran werkte jarenlang als assistent in de operatiekamer, maar maakte de overstap naar een ict-functie in hetzelfde ziekenhuis. "Ik ben nu functioneel beheerder geworden, omdat de balans tussen werk en privé super slecht was. Nu werk ik veel meer 'van 9 tot 5', maar ik mis het opereren wel."

Ze blijft zich inzetten voor betere arbeidsvoorwaarden en dus legt zij samen met veel collega's vandaag het werk neer in het ziekenhuis in Eindhoven. "Wij gaan door tot wij een goede cao hebben, want dat verdienen wij allemaal. Als wij dat niet krijgen, heeft de zorg een probleem."