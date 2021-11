De Tweede Kamer debatteert vandaag over 2G: bepaalde plekken zijn daarmee alleen nog toegankelijk voor mensen die zijn gevaccineerd of genezen van corona. Een negatieve test is niet genoeg. 5 vragen over het debat aan politiek commentator Joost Vullings.

1. Wat wordt er vandaag besproken in de Tweede Kamer?

"Er liggen deze week drie aanpassingen aan de wet publieke gezondheidszorg op tafel. Allereerst het invoeren van het coronatoegangsbewijs in de detailhandel, dan het invoeren van dat bewijs op het werk, en dan de 2G-maatregel."

"Over alledrie wordt apart besloten: partijen kunnen dus akkoord gaan met het een, maar bijvoorbeeld wel tegen 2G zijn. Voor veel van hen is het een duivels dilemma, want vrijwel alle partijen vinden dit echt afschuwelijk."

2. Op welke partijen moeten we letten?

"Er zijn partijen duidelijk voor en andere partijen zijn duidelijk tegen. Maar velen willen het nog niet zeggen of moeten nog een besluit nemen. Die zullen daar ook het debat nog voor gebruiken."

"Partijen als Volt, de PvdA, ChristenUnie en ook GroenLinks hebben de maatregel nog niet principieel afgewezen. Politiek gezien zal het voornamelijk gaan om wat de PvdA en de ChristenUnie gaan beslissen. Het gaat spannend worden, ook omdat er nog in alle soorten en maten gevarieerd kan worden."

3. Rutte heeft bijvoorbeeld gezegd dat bedrijven vrijwillig kunnen kiezen om 2G in te zetten. Helpt dat om een meerderheid te krijgen?

"Dat zou het voor bepaalde fracties draaglijker kunnen maken. Het is niet overal 2G of niet, er kunnen nog een hoop compromissen gevonden worden."

"Er liggen opties op tafel zoals een vrijwillige keuze voor 2G, of dat het alleen in een bepaald aantal sectoren wordt ingevoerd. Je zou je kunnen voorstellen dat voor bijvoorbeeld nachtclubs wel 2G gaat gelden, maar niet voor musea. Er wordt achter de schermen veel gesproken, maar het punt is simpelweg dat veel fracties er nog niet uit zijn."

4. In hoeverre speelt de formatie een rol?

"De ChristenUnie is eigenlijk principieel tegen speciale maatregelen voor ongevaccineerden, maar ze zitten ook aan de formatietafel. Gevoelsmatig zeg je toch dat dat invloed heeft op hun keuze, al wordt dat ontkend."

"Samen met VVD, CDA en D66 dragen ze toch gezamenlijk verantwoordelijkheid: de huidige coalitie is hersteld. De onderhandelingen over een coalitie-akkoord zijn gestart. Dat maakt het moeilijker om nu weer af te wijken. Het kan, maar is natuurlijk niet echt een teken van vriendschap."

5. Wat als de Kamer vandaag niet akkoord gaat: komt 2G er dan niet?

"Dat 2G voor alle sectoren verplicht wordt, is erg onwaarschijnlijk. Als het er komt, dan is het waarschijnlijk óf met een keuze om het wel of niet in te zetten als bedrijf, óf dat het zich beperkt tot een aantal sectoren."

"Tegelijkertijd heb je ook partijen, zoals de SP, die zeggen: het corona toegangsbewijs is weinig effectief en daarnaast zorgt het voor een tweedeling. Zij zien liever dat de huidige coronamaatregelen, indien nodig, verlengd worden. Ook andere maatregelen moeten de coronapiek bedwingen: gisteren werd bekend dat het prikken voor de boostercampagne vrijdag begint. Donderdag 18 november gaan de eerste uitnodigingen eruit voor de derde prik voor 80-plussers. Veel mensen hebben ook daar hun hoop op gevestigd."