In Oostenrijk geldt het al en in Nederland wordt er morgen in de Tweede Kamer over gedebatteerd: het 2G-systeem. Veel Nederlanders steunen de invoering van zo'n systeem, maar er klinkt ook harde kritiek. "Een groep uitsluiten is moreel betwijfelbaar."

Als arts-ethicus gespecialiseerd in infectieziektenbestrijding begrijpt Babette Rump het dilemma als geen ander. "Ik kan me voorstellen dat er een moment komt waarop je dit soort maatregelen nodig vindt. Maar dan moeten er echt geen andere opties meer over zijn."

'Overheid splitst burgers in twee groepen'

"Is een 2G-maatregel te rechtvaardigen?" In die vraag zit volgens Rump het grootste probleem. Volgens haar splitst de overheid burgers in twee groepen door zo'n maatregel. "En dat kan alleen als het het écht waard is."

Ze verwijst naar de groep mensen die zich solidair opstelt, zich aan de regels houdt, zich vaak laat testen en daarmee niet direct een gevaar voor de samenleving hoeft te zijn. "Als deze groep besluit geen vaccin te nemen, waardoor je hen toegang tot moet ontzeggen, is dat moreel betwijfelbaar."

Niet meer naar buiten in Oostenrijk

In Oostenrijk gaan ze een stap verder: naast het 2G-beleid mogen ongevaccineerden vanaf vandaag de straat niet meer op voor iets anders dan boodschappen of werk. De regering nam het besluit in de hoop het aantal besmettingen te verlagen en de vaccinatiegraad te verhogen.

"Die vaccinatiegraad is hier schrikbarend laag", zegt Oostenrijk-correspondent Eric Willemsen. "Slechts 65 procent van de mensen is gevaccineerd en het is de vraag of de overheid daar beweging in weet te krijgen."

Effect blijft uit

De besmetting blijven oplopen in Oostenrijk, ziet Willemsen. "Het effect van het 2G-systeem blijft hier dus helaas nog uit. Veel mensen zijn dan ook sceptisch en gaan wekelijks in protest."

"Mensen zeggen: 'Ik heb het recht om me niet te laten inenten en nu word ik een kwaad daglicht gezet en voel ik me een soort parasiet voor de samenleving. De verdeeldheid blijft dus toenemen."

Draagvlak in Nederland

In Nederland, waar de vaccinatiegraad met 84,4 procent een stuk hoger ligt, is het draagvlak voor een dergelijk 2G-systeem een stuk hoger: 6 op de 10 mensen hebben er vrede mee als het wordt ingevoerd, blijkt uit onderzoek onder leden van het Opiniepanel.

Hoewel tegenstanders een vergaande tweedeling in de samenleving vrezen, zien sommige voorstanders het model juist liever vandaag dan morgen worden ingevoerd, omdat deze maatregel alleen de ongevaccineerden raakt.

Politiek vraagstuk

Ook schrijft iemand: "Ik ben eigenlijk helemaal niet voor 2G maar als dit de manier is waarop we wél een normaal leven kunnen leiden, dan dat in godsnaam maar."

Medisch-eticus Babette Rump benadrukt dat 2G geen wetenschappelijke keuze is. "Het is echt een politiek vraagstuk."Morgen zal de Tweede Kamer zich over deze kwestie buigen. Het is nog spannend of er een meerderheid voor het 2G-beleid te vinden is.

Alleen FVD- en SGP-kiezers in meerderheid tegen

Als het aan de kiezers zou liggen, is de meerderheid voor het 2G-systeem er dus wel. Want hoewel ChristenUnie-stemmers totaal verdeeld zijn over de kwestie, steunen kiezers van de andere coalitiepartijen de invoering in meerderheid wel. En de kiezers van de coalitiepartijen zijn niet de enigen; ook onder mensen die op een van de drie linkse partijen, PvdA, SP en GroenLinks, hebben gestemd, is er draagvlak, evenals bij Volt-stemmers.

De meeste tegenstanders zijn te vinden onder mensen die FVD en SGP hebben gestemd. Slechts 5 procent van de FVD- en 15 procent van de SGP-achterban steunt het besluit van het kabinet. Ze zijn daarmee de enige kiezersgroepen die in meerderheid tegen de invoering van 2G zijn.