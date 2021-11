Al diverse nieuwe geneesmiddelen zijn ontwikkeld om ic-opnames door corona te voorkomen. Toch heeft Nederland nog niets ingekocht. Onbegrijpelijk, vindt gezondheidseconoom Xander Koolman. "Dit is potentieel een game changer in de strijd tegen corona."

"Met de huidige maatregelen kunnen we de R niet onder de 1 krijgen", reageert Koolman op de nieuwe coronamaatregelen die de komende weken gaan gelden. "Veel infecties komen voor bij jongeren en die groep blijft actief. Als beroep op de ic en ic-capaciteit niet beter in balans komt dan zijn maatregelen langdurig; dan zitten we misschien wel tot mei met deze maatregelen."

Nieuwe geneesmiddelen

De capaciteit op de ic is niet makkelijk op te schalen weet ook Koolman, dus de enige manier is het verkleinen van de instroom op de ic. "Veelbelovend zijn de nieuwe groepen geneesmiddelen en met name de antivirale geneesmiddelen van MSD en Pfizer. Dat zijn pillen waarmee ic-opname wordt voorkomen dat de druk op de zorg doet afnemen."

De nieuwe pil tegen corona die Pfizer aankondigde, zou bij 89 procent van de kwetsbare ouderen ziekenhuisopname of sterfte voorkomen. Ook concurrent MSD maakte vorige maand bekend een medicijn tegen het virus te hebben ontwikkeld. Hun middel halveert de kans op ziekenhuisopname of overlijden. De Europese toezichthouder EMA buigt zich nu over de MSD-pil.

'In slaap gesukkeld'

Koolman verbaast zich erover dat het kabinet, in tegenstelling tot andere landen, nog niet een massale bestelling heeft gedaan. "In het Verenigd Koninkrijk wordt al met spoed een toelating geregeld zodat het na de kerst ingezet kan worden. Wij zijn er nog niet mee bezig."

We zijn volgens Koolman in Nederland in slaap gesukkeld. "De modellen van het RIVM hebben tekortgeschoten in de zomer en ook in oktober nog. Toen zei Van Dissel nog dat er geen lockdown zou komen en zijn deze middelen niet met prioriteit onderzocht."

Opkrikken vaccinatiegraad

De andere manier om de druk op de ic te verkleinen is om de vaccinatiegraad op te krikken. Koolman hoopt dat het kabinet meer investeert in het contact tussen huisartsen en patiënten. "Zij hebben in tegenstelling tot de overheid wél een vertrouwensband en weten wie niet gevaccineerd is."

"Geef ze de tijd en middelen om gesprekken te voeren met ongevaccineerde patiënten om ze over te halen. Want als driekwart van de ongevaccineerden zich laat vaccineren, zijn we ook van de maatregelen af."