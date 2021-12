Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond lopen een groter risico om in geldproblemen te komen. Hoe voorkom je dat mensen in de schulden raken? Armin Popara is projectleider van de pilot Up, dat hulp biedt aan mensen.

Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn mensen met een niet-westerse migratieachtergrond financieel kwetsbaarder, omdat het onderwijsniveau gemiddeld lager is, maar bijvoorbeeld ook omdat het regelen van financiële zaken lastig is.

"We vragen nogal wat van nieuwkomers"

De pilot 'Up' in Roermond helpt onder meer jonge statushouders hoe ze om moeten gaan met geldzaken. "We zagen mensen in Roermond aankomen die soms nauwelijks onderwijs hadden gehad in hun eigen land. En er wordt nogal wat gevraagd van ze: ze moeten een zorgverzekering regelen, gas, water, licht, ga zo maar door. En we zagen mensen gewoon vastlopen."

Daarom besluit de gemeente in 2019 een pilot op te zetten om zo'n 45 mensen te helpen. "We helpen ze laagdrempelig met het regelen van financiën. Dat doen we op maat, want niet iedereen loopt tegen dezelfde problemen aan", zegt Armin Popara. "Zo geven we budgeteringslessen, maar we geven ze bijvoorbeeld ook kookles, dat is naar mijn mening met elkaar verbonden."

'Gedoe met verzekeringen'

Ook mensen die nieuw in Nederland komen wonen lopen tegen problemen aan. Eén van hen was Francis Maria. Hij woonde op Curaçao en woont sinds 2013 in Nederland. Hij raakte eenmaal in Nederland snel in de schulden en die bleven zich opstapelen.

"Ik had bijvoorbeeld gedoe met verzekeringen", zegt Maria. "Die begin te tellen vanaf het moment dat je in Nederland bent, niet vanaf het moment dat je ook daadwerkelijk ingeschreven staat. Dat wist ik niet en dan bouw je al snel schulden op."

Schulden voorkomen

Omdat Maria alles zelf moest uitzoeken ging het van kwaad tot erger. "Ik zocht wel hulp, maar ik werd steeds ergens anders naartoe verwezen. Tot de gemeente me belde omdat ik al een paar jaar geen waterschapsbelasting had betaald", vertelt Maria.

"Ik heb toen besloten om het te vertellen en de gemeente is mij toen gaan helpen." Francis Maria zou veel gehad hebben aan de lessen die Armin Popara geeft aan nieuwe inwoners van Roermond. "Dan was ik waarschijnlijk niet in de schulden terechtgekomen", zegt Maria.

Armin Popara en Francis Maria in EenVandaag op NPO Radio 1

'Je stopt mensen gelijk in de schulden'

Bij de inburgeringscursus is nu nauwelijks aandacht voor geld en financiën, zegt Armin Popara. "We hebben veel dingen goed ingericht, maar mensen moeten veel zelf regelen en daar zitten ook financiële consequenties aan, bijvoorbeeld als je niet je inburgering op tijd afrondt. Dan stop je mensen gelijk in de schulden."

Vanaf volgend jaar gaan geld en financiën een grotere rol spelen tijdens de inburgeringscursus. Zo krijgt iedere gemeente de taak 6 maanden nieuwkomers financieel te 'ontzorgen'. "Daar ben ik blij mee", zegt Popara. "Maar na 6 maanden ben je echt nog niet financieel zelfredzaam. Dan begint je leven hier eigenlijk pas en juist dan moet je die vaste rompslomp bij mensen wegnemen."

'Zoek hulp'

Francis Maria is inmiddels schuldenvrij, maar hij vindt dat nieuwe Nederlanders al gelijk hulp moeten krijgen. "Alles is nieuw als je hier komt en met begeleiding help je schulden voorkomen", zegt hij.

"En wacht zelf ook niet te lang: ook al is je schuld klein, zoek hulp. Als je achterover gaat leunen wordt het alleen maar meer en kan je er ook mentaal last van krijgen."