Het klinkt als een lot uit de loterij. Ierland krijgt in één keer 14 miljard euro van Apple. Maar Ierland weet niet wat ze met al dat geld moeten. Econoom Han de Jong zegt dat het 'buitenwoon onverstandig' is om het in één keer uit te geven.

Een flexibele arbeidsmarkt, de voertaal die in het Engels is, een goed opgeleide bevolking, lage belastingen en een sterk rechtssysteem. Volgens econoom Han de Jong zijn dit allemaal voorbeelden waarom Ierland voor veel grote internationale bedrijven aantrekkelijk is om naartoe te verhuizen. Maar dat lijkt in gevaar te komen door het besluit van het Hof van Justitie van de EU om de Amerikaanse techgigant Apple bijna 14 miljard euro uit te laten betalen aan Ierland.

Fiscale voordelen

Waarom is Ierland dan niet blij met zoveel geld? Dat heeft te maken met, zoals econoom De Jong vertelt, het 'aantrekkelijke fiscale klimaat' dat het land heeft met veel internationale bedrijven, waaronder dus ook met techbedrijf Apple. "Het hele beleid van Ierland komt daardoor in het geding", legt hij uit.

Of te wel toekomstige bedrijven denken wel twee keer na voordat ze zich in Ierland gaan vestigen. En daar is Ierland alles behalve blij mee.

'Geld is welkom'

Toch kan het land het geld goed gebruiken. De Jong, die zelf in Ierland woont, noemt een paar voorbeelden: "het zorgsysteem, woningtekort, asielproblematiek". Allemaal sectoren die het geld hard nodig hebben. "In principe is het geld welkom", stelt de econoom.

Maar zo maar een paar miljarden uitdelen aan de zorg of asiel is economisch gezien nog niet zo makkelijk. Zo wakkert het inflatie aan, vertelt De Jong. "Als je zegt, laten we de infrastructuur sterk verbeteren met dit geld, dan wordt die economie eigenlijk alleen maar nog meer overspannen dan die al is." Het is volgens hem dus 'buitengewoon onverstandig' van de Ierse regering om dit geld uit te geven.

Sparen

Wat kunnen ze dan wel met dit geld? De Jong denkt dat Ierland er verstandig aan doet om dit geld te investeren in het zogenoemde 'sovereign wealth fund'. Dat is een nationaal spaarpotje van de overheid.

"Het doel daarvan is een appeltje voor de dorst voor de toekomst", legt de econoom uit. Bij toekomstige tegenvallers is de Ierse regering dus voorbereid met een potje met geld dat ze apart hebben gezet.

Niet in één keer uitgeven

De Jong: "Vergelijk het met een individu die de Staatsloterij wint en opeens een miljoen wint. Dan is het prima als je daarvan een vakantie boekt of een nieuwe auto koopt en misschien ook wel een nieuwe woning. Maar om al dat geld in één keer uit te geven, dat is natuurlijk buitenwoon onverstandig."

Als je dat soort prijzen wint, dan word je ook begeleid in verstandig financieel beheer, vervolgt hij. "Dat is voor een regering natuurlijk niet anders", sluit de econnoom af.