De ChristenUnie wil dat het kabinet een belasting op pakketjes gaat onderzoeken, omdat online bestellen voor veel CO2-uitstoot en winkelleegstand zou zorgen. Maar dat is helemaal niet waar, zeggen experts.

Voor elke online bestelling moet een vast bedrag worden afgedragen, naast een percentage van de waarde van de bestelling. De opbrengsten ervan gaan dan naar het midden-en kleinbedrijf. Lokale winkels concurreren namelijk te veel met grote webshops en dat veroorzaakt leegstand, vindt CU-Kamerlid Pieter Grinwis.

'Winkels doen het goed'

Volgens lector logistiek Walther Ploos van Amstel van de hogeschool Amsterdam wordt de link tussen online winkelen en leegstand vaker gelegd, maar is er niks van waar. "Leegstand ontstaat juist doordat een winkelgebied niet meer aantrekkelijk is. Dan mist er een leuke mix van horeca, een bioscoop, mooie voetgangersgebieden en bereikbaarheid."

"Het aandeel dat wegvloeit uit de winkels online is maar 6 tot 7 procent in de winkelomzet. Het valt allemaal wel mee, winkels doen het nog steeds geweldig goed", vult hij aan.

Bezorgen is duurzamer

Ook de claim dat pakketbezorging belast moet worden vanwege de CO2-uitstoot is 'onzin', zegt de lector. "Uit meerdere onderzoeken komt naar voren dat online shoppen duurzamer is dan naar de winkel gegaan." Ploos van Amstel noemt meerdere reden voor de duurzaamheid van bezorgen.

"Er wordt steeds meer gereden met elektrische voertuigen. En een pakketbezorger komt vaak met 200 pakjes in een voertuig, daarmee bespaart hij tientallen autoritjes. Als je alles bij elkaar optelt, zorgt winkelen voor meer uitstoot." Daarbij kan je denken aan het gebruik van de auto, maar ook de airco die in een winkel aanstaat.

In de stad met de fiets

Natuurlijk gaat het er dan wel om of je met de auto of de fiets naar de winkel gaat. Als jij in het centrum van Utrecht of Amsterdam woont en op de fiets naar de winkel kan, is dat natuurlijk het duurzaamst, zegt onderzoeker Bram Kin van TNO. Maar als je 10 minuten in de auto moet, kun je in principe beter bestellen.

Ploos van Amstel bevestigt dat. "In de binnenstad zijn de voordelen van online bezorgen minder groot dan in buitenwijken en dorpjes", zegt hij. "Maar uiteindelijk zien we op alle plekken dat online bezorgen duurzamer is. In de binnenstad gaan er namelijk weer meer pakjes in één busje."

Slecht imago

De lector begrijpt wel dat mensen denken dat bezorgen niet duurzaam is. "Je ziet veel bestelauto's in de buurt en veel daarvan rijden op diesel", legt hij uit. "Er is nog veel te doen aan het imago van de sector. Ze moeten schoon gaan rijden en zorgen dat bezorgers zich gedragen in het verkeer."

Hoewel het dus al vrij duurzaam is, kan het volgens de lector nog veel beter. "Steeds meer klanten vinden het leuk om hun pakketje bij een afhaalpunt af te halen. Als we dat steeds vaker doen in combinatie met minder verschillende bezorgdiensten, zul je minder bestelbusjes in de wijk zien staan. Dat maakt het alleen maar duurzamer."

Nieuwe buurten anders inrichten

Maar je naar zo'n afhaalpunt gaat, moet je dat alleen wel met de benenwagen of de fiets doen. Anders werkt het namelijk alsnog vervuilend, zegt Ploos van Amstel. 60 procent van de mensen doet dat nu namelijk met de auto.

"Gemeenten moeten gaan nadenken over nieuwe buurten: hoe gaan we zorgen dat de buurtlogistiek slimmer wordt ingericht, zoals met laad- en losplekken buiten de straat? Dat combineren met afhaalpunten zorgt ervoor dat het duurzamer en veiliger is en dat ook de buurt plezieriger wordt."