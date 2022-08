Qatar ontwijkt via Nederland tientallen miljoenen aan belasting in Spanje, Polen en Indonesië. Maar Nederland houdt zelf weinig over aan dit soort constructies en schaadt hiermee Europese partners. Tijd om deze praktijken aan te pakken, zeggen experts.

Qatar sluist langs ingewikkelde constructies met brievenbusfirma's een deel van de winst weg richting Nederland, schrijft de Volkskrant. Het land hoeft zo, zowel in Nederland als in bijvoorbeeld Spanje, bijna geen belasting te betalen.

Geen winst voor Nederland

Nederland houdt aan deze constructies nagenoeg geen geld over, zegt hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek van de Universiteit Leiden. "Als het gaat om doorstromen van dividenden, heffen we geen belasting over het doorgestroomde geld."

Ook PvdA-Europarlementariër Paul Tang zegt dat Nederland hier weinig geld aan overhoudt. "Dat percentage is minder dan 0,4 procent. En dat is ook precies de reden waarom deze stromen naar Nederland gaan."

Nederland is een belastingparadijs

Nederland heeft een heel gunstig belastingklimaat voor internationale bedrijven. Volgens Tang mag je zelfs spreken van een belastingparadijs. De overheid wil met dit gunstige fiscale klimaat voor bedrijven investeringen van internationale bedrijven lokken, maar dit heeft maar weinig effect.

Ook Van de Streek ziet dat zo'n fiscaal klimaat op papier voordelen met zich mee zou kunnen brengen. "Omdat wij een klein land zijn met een open economie, waardoor we niet over internationale geldstromen belasting willen heffen, want wij denken dat het internationale handel belemmert." Maar ook hij is sceptisch en ziet dat dit klimaat maar heel beperkt bijdraagt aan de economie.

Niet goed voor de belastingmoraal

Volgens Tang wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. "De schade voor onze Europese partners of ontwikkelingslanden is enorm."

Van de Streek heeft nog een ander groot bezwaar tegen deze fiscale trucs. "Kleinere bedrijven zijn niet internationaal actief en kunnen dus geen gebruik maken van dit soort constructies. Dus dit ondermijnt de belastingmoraal van het MKB en van de gewone burger."

'Geldstromen moeten drastisch omlaag'

Of er op de korte termijn verandering komt, is nog maar de vraag. Oud-staatssecretaris Hans Vijlbrief wilde optreden tegen dit soort brievenbusconstructies. Maar volgens Van de Streek wil staatsecretaris Marnix van Rij deze constructies juist in stand houden.

Paul Tang probeert al langer politiek een vuist te maken tegen dit soort constructies en ziet dat Nederland in Europees verband bereid lijkt om water bij de wijn te doen. "Het besef lijkt ingedaald dat de voordelen beperkt zijn. Die geldstromen moeten drastisch omlaag, dan pas is Nederland op de goede weg."