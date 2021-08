Het is op het eerste gezicht een doodnormaal hoekhuis in de Tilburgse wijk Groenewoud. Maar vanuit het pand aan de Don Sartostraat zijn volgens de gemeente jarenlang criminele activiteiten opgezet én uitgevoerd door Corin D. Nu is het een buurthuis.

Corin D. was jarenlang Captain bij motorclub No Surrender. Hij is, net als anderen in zijn familie, al vaker veroordeeld en betrokken bij meerdere drugszaken. De gemeente Tilburg ziet D. als een belangrijk kopstuk in de onderwereld.

Signaal

Toen Corin D. een paar jaar geleden werd veroordeeld en zijn huis in beslag werd genomen, zag de gemeente Tilburg een kans en kocht het huis voor 211.000 euro.

Met de aankoop wil de gemeente Tilburg een signaal afgeven aan de onderwereld. Het huis is niet langer het decor van criminele activiteiten, maar heeft nu een maatschappelijke functie in de wijk.

Aanpak van ondermijning

Vrijwilligers zijn vanaf de heropening actief in het pand en helpen bewoners met vragen of doen klussen om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren, vertelt burgemeester Theo Weterings van Tilburg. "Dit is voor de gemeente een bijzonder pand, omdat wij hiermee willen laten zien dat we de ondermijning en criminaliteit aanpakken en ook iets teruggeven aan de buurt."

Weterings weet dat er over wijk, die ook wel bekendstaat als de Vogeltjesbuurt, al decennialang een zweem van criminaliteit hangt. Wandelend door de wijk vallen de beveiligingscamera's boven voordeuren op, rolluiken zijn overdag naar beneden.

Miljarden euro's drugsgeld

Onderzoekers Jan Tromp en Pieter Tops constateerden eerder al dat er nogal wat bewoners 'groene vingers' hebben. Er zijn met andere woorden nogal wat bewoners die goed geld verdienen met de handel in wiet. "Ten tijde van het onderzoek van Tops en Tromp werd er meer geld mee verdiend dan de totale financiële begroting van de gemeente Tilburg", zegt Weterings.

"En als je kijkt wat er daarna gebeurd is, met de opkomst en fabricage van synthetische drugs, de verdienmodellen die daar gelden, dan is het echt de verkeerde kant op gegaan. De sommen die daar in omgaan, dat gaat om miljarden. Het geeft ook aan hoe noodzakelijk het is dat ook een volgend kabinet de aanpak van ondermijning als topprioriteit neerzet."

Prioriteiten

De wijk wordt op dit moment grondig aangepakt. Er wordt druk gebouwd. Een nieuw winkel- en gezondheidscentrum moeten de leefbaarheid in de wijk verder verbeteren. Het moet volgens de burgemeester duidelijk zijn dat er hier voor criminaliteit geen plek meer is. Maar dat proces is er een van de lange adem. Een probleem ook dat niet morgen is opgelost.

Maar toegeven, dat mag en kan niet vindt Weterings. "We mogen niet bij de pakken neerzitten en niet het idee laten ontstaan: het is onomkeerbaar, we glijden af. Daar mogen we niet vanuit gaan. Daarom ook de nadrukkelijke oproep van ons als gemeente en ook andere burgemeesters om die ondermijning aan te pakken en de kwetsbare wijken écht prioriteit geven."