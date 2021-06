Drugscriminelen worden steeds innovatiever. Drugsafval wordt niet meer gedumpt in jerrycans langs de weg, maar bijvoorbeeld in diepe drugsputten in natuurgebieden. Onlangs werd in Brabant de grootste drugsput uit de Nederlandse geschiedenis ontdekt.

26 meter rondom de drugsput is tot op bijna 7 meter diepte een zeer zware verontreiniging van de natuur aangetroffen. De aantasting komt door het chemische drugsafval dat daar, misschien al jaren, door criminelen gedumpt werd. "Er wordt door de politie al behoorlijk wat gedaan tegen deze criminaliteit, maar in verhouding tot de omvang van dit probleem nog niet genoeg", zegt Cyrille Fijnaut, voormalig hoogleraar criminologie en strafrecht.

Anders dan jerrycans

Dat drugscriminelen uitwijken naar nieuwe methodes zoals drugsputten, verbaast Fijnaut niks. "De drugsproductie draait in Nederland op volle toeren en al die criminelen willen natuurlijk zo onzichtbaar mogelijk van de rommel afkomen die daarbij komt kijken."

Vroeger deden ze dat anders, vertelt Fijnaut. "Criminelen zijn het arsenaal en repertoire behoorlijk aan het uitbreiden. Vroeger dumpten ze gewoon jerrycans met chemicaliën in natuurgebieden of in busjes die ze dan in een woonwijk parkeerden. Ook wordt het soms gewoon in een gierput of afvoer gegoten. Deze nieuwe methode biedt criminelen nog meer de mogelijkheid om grote hoeveelheden afval onzichtbaar te lozen."

Groot stuk bodem vervuild

Boswachter Erik de Jonge heeft de drugsput in Brabant ontdekt. Vanwege politieonderzoek blijft de precieze plek geheim. De takken waarmee de drugsput was verhuld, pasten niet bij de bomen die in het bos staan. Daardoor kreeg boswachter Erik argwaan. Hij dacht eerst dat er misschien iemand illegaal begraven lag. "Ik hoorde dat de grond anders klonk toen ik eroverheen liep en toen ben ik gaan graven. Met mijn blote handen. Ik rook toen al snel een chemisch luchtje."

"Ik baal ervan dat dit ongezien is gebeurd en dat ik dat niet heb gemerkt al die jaren. En van het bodemonderzoek wordt ik niet vrolijk. Want daaruit blijkt dat dit haast niet de enige put kan zijn."

Mogelijk andere putten

Het bodemonderzoek breidt zich steeds verder uit vanaf de put in Brabant, maar het eindpunt met schone grond is nog niet gevonden. "Mogelijk hebben ze eerder een put gehad die vol is geraakt, waarop deze nieuwe put is gegraven."

Als de drugsboeven takken van naaldbomen hadden gebruikt, was de put misschien nog niet gevonden. "Dat is wel dom natuurlijk. Maar ik ben blij dat we het nu gevonden hebben. Maar ik ben ook bang dat er plekken zijn die we nog lang niet vinden."

Druk van de politie

Dat criminelen uitwijken naar andere manieren om hun afval te dumpen, komt volgens Fijnaut vooral doordat de politie er meer en meer op gespitst is sporen te zoeken op de dumpplaatsen van drugsafval. "Zo hopen ze erachter te komen wie de storting heeft gedaan en dus de drugs produceert. In zo'n drugsput in het bos is de kans dat er sporen gevonden worden kleiner."

De politie heeft de druk op criminelen weten te verhogen door meer invallen te doen. Criminelen willen de productie vasthouden maar niet gepakt worden door de politie, daarom kunnen ze niks anders doen dan sluwer te werk gaan en als tegenreactie te veranderen van tactiek, zegt Fijnaut.

Wapenwedloop

Dat betekent niet dat we de wedstrijd aan het winnen zijn van de drugscriminelen, zegt Fijnaut. "We moeten in actie blijven komen en er moet meer focus zijn op het specifiek en doelgericht opsporen van de kopstukken van deze organisaties. Zij moeten buiten gevecht worden gesteld."

Fijnaut vergelijkt de strijd tussen de criminelen en de opsporingsinstanties met een soort wapenwedloop. "De een doet een zet en de ander schakelt terug. Maar niet voor lang. Er zullen altijd tegenmaatregelen komen." Dat de drugscriminelen nóg innovatiever zullen worden is dan ook niet ondenkbaar.