"Waarom pakken ze mensen die niks te maken hebben met drugshandel?" zegt Henri Sepers. Criminelen staken zijn huis in de brand, alleen omdat hij en zijn broer werkten bij een fruitbedrijf dat wordt afgeperst. Ze hebben nu niets meer, behalve angst.

Het zijn maffiapraktijken die we tot voor kort alleen kenden in Latijns-Amerikaanse landen: de gewelddadige intimidatie van volkomen onschuldige medewerkers en oud-medewerkers van een fruitbedrijf in Hedel waar 2 jaar geleden cocaïne werd aangetroffen. De broers Henri en Jan-Willem werden in Nederland hiervan slachtoffer en zijn alles kwijt.

De aanslag

Bijna 9 maanden na de aanslag op het leven van hem en zijn broer blijven de nachtmerries komen. De knal, midden in de nacht. Zijn broer Jan-Willem en hij allebei wakker geschrokken op de overloop. Dan die tweede explosie.

De trap waar zijn broer een seconde daarvoor nog afliep, compleet weggeblazen. Alles zwart van de rook. Op de tast naar het raam: "Ik voelde letterlijk de vlammen door de vloer heen komen, kreeg geen lucht meer en was totaal in paniek. Ik dacht maar één ding: ik moet eruit'."

'Ze wilden ons dood hebben'

Henri sprong dwars door het raam, zeker 5 meter naar beneden. Op de brancard de traumahelikopter in. Achter hem stond het hele huis in lichterlaaie. Ernstig gewond in het ziekenhuis beseft Henri dat het een wonder is dat hij en zijn broer het kunnen navertellen.

"Ze wilden ons dood hebben", vertelt hij op de lege plek waar hun huis stond. "Anders gooi je niet eerst een brandbom en dan een explosief naar binnen. En waarom wij onschuldige burgers? Ik begrijp het nog steeds niet."

Bron: Henri Sepers Henri Sepers ligt ernstig gewond in het ziekenhuis na de sprong uit zijn brandende huis

Maffiapraktijken in Nederland

Het is een voor Nederland ongekende zaak, legt misdaadjournalist Martijn Haas van Omroep Gelderland uit. Niet alleen de broers, maar honderden onschuldige medewerkers van een fruitbedrijf in Hedel leven al ruim twee jaar in doodsangst.

Zij zijn slachtoffer van een reeks geweldsincidenten als beschietingen van woningen, aanslagen met explosieven en brandstichting. "Dit soort maffiapraktijken kennen we alleen uit landen uit Zuid-Amerika waar de cocaïne vandaan komt", zegt Haas.

Safehouses

Het begon allemaal 2 jaar geleden toen er bij fruitbedrijf De Groot een partij cocaïne werd gevonden tussen een lading bananen.

Vanaf het moment dat het bedrijf de politie inlichtte werd de directie afgeperst en bedreigd door criminelen. De familie De Groot, die volgens de politie niets met drugshandel te maken had, werd in safehouses geplaatst.

Blunder Openbaar Ministerie

Door een blunder van het Openbaar Ministerie belandden de adressen van (oud-)personeelsleden in het strafdossier. En daarmee ook in handen van criminelen. Vanaf dat moment startte een reeks aanslagen. In Kerkdriel werd een op scherp staande handgranaat voor een woning van een medewerker neergelegd. Verschillende woningen van medewerkers werden beschoten.

Het dieptepunt was de aanslag op het huis van de broers."Ik werkte al 2 jaar niet meer bij het bedrijf", vertelt Henri Sepers. "Mijn broer was er ook al een paar maanden weg. We hebben niets met drugshandel te maken. Waarom pakken ze mensen die er geen enkel aandeel in hebben?"

Keiharde maffiacultuur

"Met elk pakketje cocaïne komt een stuk keiharde maffiacultuur ons land binnen", zegt misdaadjournalist Haas. "Het is oog om oog, tand om tand. Iedereen die in de weg staat wordt uit de weg geruimd. Dat is de verharding die we nu al 15 jaar meemaken."

"In de jaren 70 tot 90 was hasj superieur, daarna kreeg cocaïne de overhand", vervolgt hij. "De mentaliteit van Pablo Escobar en de serie Narcos importeren we samen met de cocaïne."

embed Dit item op uw eigen site plaatsen De gebroeders Sepers vertellen hun verhaal.

24 uur per dag alert en angstig

Toen de politie een aantal verdachten oppakte, leek de zaak opgelost. Maar na een tijd van stilte waren er opeens nieuwe aanslagen. Henri Sepers en zijn broer raakten direct weer in de paniek en angst.

24 uur per dag zijn ze nu alert, houden ze alles in de gaten. "Je kijkt voortdurend over je schouder, want wie geeft ons de garantie dat ze niet terugkomen?"

Honderden personen beveiligd

Volgens het Openbaar Ministerie zit de hoofdverdachte inmiddels vast, maar het onderzoek loopt nog. En er zijn opnieuw woningen beschoten en er is brand gesticht. Het maakt dat de angst regeert in de regio.

Met camera's langs snelwegen en periodieke verkeerscontroles houdt de politie alles in de gaten. Honderden personen, gelieerd aan het fruitbedrijf, zouden worden beveiligd volgens de Telegraaf.

Dappere Nederlanders nodig

Het is een nachtmerrie zegt Haas, die een slachtoffer van de aanslagen sprak. "Het is traumatiserend. Het is niet duidelijk wie de regie heeft en wanneer het ophoudt. Iedere avond kan er weer een aanslag plaatsvinden." Wat er precies achter zit is moeilijk te zeggen, zegt de misdaadjournalist. Maar er wordt angst gezaaid.

"Het risico kan zijn dat mensen hierdoor sneller meewerken met criminelen", zegt Haas. "Je hebt dappere Nederlanders nodig die naar de politie gaan. Maar hoe dapper zijn we, als criminelen zoveel angst aanjagen?"

Alles kwijt

Henri Sepers raakte ernstig gewond na de sprong vanuit de brandende bovenverdieping. Hij heeft nog altijd last van de botbreuken, snij- en brandwonden die hij opliep. En hij kan nog altijd niet goed lopen en niet werken. Beide broers kampen bovendien met zware psychische klachten.

"Ons huis, onze meubels, kleding, mijn platencollectie die ik vanaf mijn zevende heb opgebouwd en waarmee ik werkte als dj: alles is verbrand. Maar het ergste is dat we alles kwijt zijn van papa en mama", zegt hij. "Het huis dat ze voor ons opbouwde, de spullen met herinneringen, maar ook de foto's en video's van hen."

Ons leven is kapot gemaakt

Er is een aantal verdachten aangehouden voor de brandstichting, maar het onderzoek loopt nog. Wie de opdracht gaf is nog altijd onduidelijk. Uit de eerste zittingen voor de rechter bleek dat de jonge verdachten 200 euro zouden hebben gekregen voor het in brand steken van de woning.

"Ze hebben geen idee wat ze doen", zegt Henri. "Dat je er daarna niet meer uit kunt stappen en dat ze ons leven kapot hebben gemaakt."

Bron: EenVandaag Henri Sepers in zijn wooncontainer.

Crowdfunding

Hoe het verder moet? Henri weet het niet. Geld om hun huis te herbouwen is er niet. Of er geld van de verzekering komt, is onduidelijk en een langdurig traject. Vrienden hebben daarom een crowdfundingsactie opgezet om geld voor de broers in te zamelen. Daarmee konden ze kleding en wat spullen kopen. En wonen ze nu op een andere lokatie in een container. Maar nu is het geld op.

Er komt geen einde aan de nachtmerrie zegt Sepers. De broers hebben niets meer, behalve permanente angst en stress. "Iedere ochtend als ik wakker word, word ik herinnerd aan die klotenacht dat je alles kwijt bent geraakt."