Hij is de meest gehate man in de VS, in ieder geval door iedereen in de Amerikaanse politiek, van links tot rechts. Hij is de man achter Wikileaks. Julian Assange is het meest besproken onderwerp op sociale media wereldwijd.

Hillary Clinton stelde ooit serieus voor om door een drone een bom op zijn hoofd te laten droppen. Om te voorkomen dat hij nog meer geheimen openbaar zou maken. Julian Assange zit al zeven jaar verscholen in de Ecuadoraanse Ambassade in Londen, omdat Zweden hem wilde vervolgen voor verkrachting waarna hij op zijn beurt weer uitgeleverd kan worden aan de Verenigde staten.

Nu heeft Zweden besloten de zaak tegen Assange te laten vallen. Internet ontploft! Assange zelf twittert een hele oude foto van hemzelf waarop hij lacht.

Hij reageerde ook heel kort op het stoppen van het onderzoek: "I do not forgive or forget"

Het betekent overigens niet dat Assange nu eindelijk naar buiten kan. Want de Engelsen zeggen dat hij op borgtocht vrij was en de voorwaarden voor deze borg heeft geschonden door zich in de ambassade te verschuilen. Daarom zal hij worden gearresteerd als hij naar buiten komt. Assange wil zelf naar Frankrijk om daar asiel aan te vragen.

Als Frankrijk Assange daadwerkelijk asiel gaat geven dan zal dat een enorme deuk opleveren in de Frans-Amerikaanse verhoudingen.

Alle Amerikaanse nieuwsstations, FOX voorop, besteden op hysterische toon aandacht aan het nieuws dat Assange niet vervolgd zal worden door Zweden. Het ene na het andere nieuwsfeit komt voorbij, we wachten af, binnen een paar dagen wordt een doorbraak verwacht.