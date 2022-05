Ook de afgelopen maand was er sprake van inflatie volgens het CBS. Deze keer zijn het de boodschappen die een stuk duurder zijn geworden. Maar de piek is voorbij, denkt ING-econoom Marieke Blom.

De inflatie werd vooral veroorzaakt door de verdere stijging van de prijzen van voedingsmiddelen. Energieprijzen daalden juist in april.

'De piek van de inflatie'

"Bij ING denken we dat dit de piek van de inflatie is geweest", zegt Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING. "Dat komt vooral omdat de grote sprong in de energieprijzen zijn piek heeft gehad."

Daar zitten wel twee hele grote 'maren' bij, zegt Blom. "Daar kunnen we alleen vanuit gaan als er geen boycot komt op olie en energie richting Rusland. Daar wordt nu natuurlijk wel over gesproken. Als dat gebeurt, stijgen de energieprijzen wel."

Gevolgen pas later merkbaar

"En de technische kant van het verhaal: CBS meet de inflatie alsof consumenten elke maand een nieuw energiecontract afsluiten", zegt Blom. "De energieprijzen zijn nu hoog, dus het lijkt alsof consumenten veel betalen. In werkelijkheid is dat vaak niet zo, omdat mensen een contract hebben waarin de prijs voor langere tijd is vastgezet. Dus dat betekent dat de inflatie wel zo hoog gemeten wordt, maar die gemeten prijsstijgingen niet zo betaald worden."

"Het kan dan ook zo zijn dat als je in het najaar een nieuw contract af moet sluiten, je dan pas geconfronteerd wordt met de hoge energieprijs. Dan voel je dus de inflatie echt in je portemonnee, terwijl het CBS de inflatie lager becijfert."

Inflatie blijft nog even

Toch is de inflatie in april bijna 10 procent omdat niet de energie- maar de voedselprijzen zijn gestegen. "Dat noemen we prijsstijgingen in de tweede orde", legt Blom uit. "De stijgende prijzen voor bijvoorbeeld kunstmest worden nu steeds meer doorberekend. Ook speelt op de markt dat bedrijven hamsteren: grote hoeveelheden opkopen om leveringszekerheid te garanderen." Zo drijven zij de prijzen op.

"Producenten kopen nu in voor hogere prijzen", zegt ze. "Hoe hard dat gaat, is lastig te voorspellen." Eind dit jaar is de inflatie nog niet voorbij, denkt Blom. "Onze voorspellingen zetten de inflatie eind dit jaar rond de 5 procent. Dat heeft te maken met de voedselprijzen, maar ook met de hogere lonen."

Onderhandelen over loon

Wat je als consument kunt ondernemen om de hogere prijzen zo goed mogelijk op te vangen, is bijvoorbeeld slim boodschappen doen. "Let op de aanbiedingen en kijk ook naar huismerken, in plaats van A-merken." En voor sommige mensen kan gelden dat ze in hun werk kunnen onderhandelen over hogere lonen, zegt Blom. "Bijvoorbeeld in sectoren waar krapte is, zoals de horeca."

"Wat mij betreft gaat dat vooral over de mensen die de klappen van de coronacrisis hebben opgevangen, zoals zzp'ers en flexkrachten. Mensen die individueel hierover onderhandelen met hun werkgever. Dit zijn de mensen die als eerste de dupe zijn als het misgaat: zij worden ontslagen. Nu hebben ze een goede uitgangspositie om hoger loon te vragen."

Energierekening controleren

Daarnaast raadt Blom iedereen aan om de kachel zo laag mogelijk te zetten. "Het wordt nu wel lekker warm, maar bereid je voor op hoge energieprijzen. En denk na over hoe je zo min mogelijk kilometers kan maken. Of als je een nieuwe baan krijgt, zorg dat de afstand dan beperkt is."

En als laatste: "Kijk of het maandbedrag dat je nu kwijt bent aan energie wel de kosten dekt, of het wel klopt. Sommige mensen betalen te veel, maar er zullen ook mensen te weinig betalen, die moeten rekening houden met een naheffing."