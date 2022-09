Volgens een onderzoek van ABN AMRO is er nog geen sprake van een energiecrisis. Het kabinet zou daarom moeten wachten met steunmaatregelen. Het is een hele andere boodschap dan we eerder gehoord hebben. Maar dat is uit te leggen, zegt het CBS.

Waar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het heeft over een stijging van 151 procent in energiekosten per huishouden in augustus 2022 ten opzichte van vorig jaar, heeft ABN AMRO het over slechts 26 procent. Hoofdeconoom Sandra Philippen waarschuwt dan ook in het AD te wachten met steunmaatregelen.

Appels met peren vergelijken

Dat grote verschil is goed uit te leggen, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. "ABN is al langer met dit onderzoek bezig, dus ik kende het al. Eerst was ik wel verrast, maar als je je verdiept in wat ze precies doen, snap ik waar de verschillen vandaan komen."

"Het is appels met peren vergelijken. Bij ABN kijken ze naar het totaalbedrag dat mensen aan hun energiemaatschappij betalen, want zij kunnen dat zien. Maar wij kijken vooral naar de prijsontwikkeling van energie, niet naar de uitgaven. Wij nemen de prijsstijgingen dus heel vroeg mee. Dalingen zal je daardoor ook eerder bij ons zien."

Oude maandbedragen

"Wij gaan bij onze inflatieberekening uit van het tarief dat je betaalt als je een nieuwe klant bent", legt Van Mulligen verder uit. "En de meeste mensen zullen nu niet snel overstappen." En ze betalen nu dus ook nog niet die hoge prijzen.

"Een verschil is ook dat in het onderzoek van ABN nog veel oude maandbedragen zitten", voegt Van Mulligen toe. "Dat blijkt uit gesprekken die wij met energieleveranciers hebben. De kans is best groot dat er mensen zijn die bij de jaarafrekening schrikken, omdat hun maandbedrag dan niet past bij wat ze eigenlijk moesten betalen."

'Inflatie is nog steeds 10 procent'

Als het CBS de prijsstijgingen berekent, betekent dat dus niet dat je ook daadwerkelijk die prijzen gaat betalen. "Als wij berekenen dat de horeca duurder wordt, en jij besluit daardoor niet meer te gaan, wordt dat kopje koffie niet ineens goedkoper. Wij berekenen met inflatie de gemiddelde prijsverandering van alles waar mensen hun geld aan uitgeven", zegt de hoofdeconoom.

Zelfs als je energie helemaal buiten beschouwing laat, is de inflatie nog meer dan 6 procent, zegt Van Mulligen. "Misschien is die 12 procent van augustus dit jaar een overschatting vanwege vaste contracten en tarieven, maar die 6,2 procent die dan overblijft is een onrealistische ondergrens. Als je in het midden gaat zitten, kom je in augustus alsnog uit op inflatie van 10 procent."