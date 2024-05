Een meisje uit Vlaardingen raakte zwaargewond nadat ze door haar pleegouders ernstig is mishandeld. Er waren eerder al signalen dat er sprake zou zijn van mishandeling. Toch heeft niemand ingegrepen. "Een pleeggezin zou een veilig onderkomen moeten zijn."

Het 10-jarige meisje ligt nog steeds in een zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. In de buurt is het nieuws ingeslagen als een bom. In eerste instantie wilden inwoners hun steun betuigen met een stille tocht. Maar omdat de biologisch moeder liet weten 'zich hier niet comfortabel bij te voelen', heeft de initiatiefnemer hier een streep doorgezet. Vanavond is er wel een informatiebijeenkomst van de gemeente waar buurtbewoners op het stadhuis samen kunnen komen om hun verdriet te delen.

Veel emoties

De woordvoerder van de gemeente Vlaardingen, Anneke van de Ven, laat weten dat mensen erg meeleven. "Mensen willen gewoon graag hun betrokkenheid tonen en hun verdriet met elkaar delen", vertelt ze. Als voorbeeld van betrokken buurtbewoners noemt ze de kaartenactie van de Vlaardingse Astrid en Wendy die hopen zoveel mogelijk kaartjes te verzamelen en uiteindelijk naar het meisje te sturen.

Eén van de initiatiefnemers achter de bijeenkomst van vanavond is raadslid Josette Hogewoning. Volgens haar is de emotie erg hoog onder de Vlaardingers. "Ze reageerden heel heftig, geëmotioneerd en ook boos op de omstandigheden", legt Hogewoning uit. Voor haar was dat het moment om een bijeenkomst te organiseren, "Zodat we elkaar kunnen troosten en steun kunnen betuigen aan het meisje." Bij de bijeenkomst is ook Slachtofferhulp Nederland aanwezig.

Hoop op een goede afloop

Hogewoning ziet dat er veel behoefte is om samen te komen. "Vlaardingen is een stad maar heeft een dorpse mentaliteit. Daarom is het ook belangrijk om het met elkaar te kunnen delen en daarover te kunnen spreken", benadrukt het raadslid.

Hoewel het meisje zelf de bijeenkomst niet meekrijgt, denkt Hogewoning dat het wel zal helpen. "Als het herstel komt, dan kan ze het natuurlijk wel meekrijgen en dan weet ze dat ze gedragen wordt door de hele gemeenschap."

Burgemeester diep triest

De burgemeester van Vlaardingen, Bert Wijbenga spreekt van een 'delicate situatie'. "Ik hoop dat dit een avond wordt van menselijkheid, dat we het ons heel erg aantrekken als andere mensen leed hebben. Het is ook indirect een oproep dat we echt fatsoenlijk met onze kinderen om moeten gaan", pleit Wijbenga.

De vraag die Hogewoning telkens terughoort in de buurt is: 'Hoe dit heeft kunnen gebeuren?'. "Een kind wordt bij haar ouders weggehaald. Een pleeggezin zou dan een veilig onderkomen moeten zijn", vertelt ze. "En nu blijkt dat dat dus helemaal niet zo was. Er is ontzettend veel boosheid."

Ontzettend veel boosheid

Die boosheid richt zich volgens de politica niet alleen tot de pleegouders, maar ook tot instanties als jeugdzorg. "De politie is gebeld, er zijn meldingen gedaan, maar dat is niet goed opgepakt", zegt Hogewoning. Die meldingen gaan van ondervoeding tot het kaalscheren. Als biologische moeder van drie kinderen kan ze het zich niet voorstellen: "Het is schokkend om te lezen. Als je met dit wordt geconfronteerd, gaat het je pet te boven. Je hart breekt."

Ook de burgemeester ziet dat het veel mensen raakt, niet alleen in Vlaardingen. "Ik hoor van bewindspersonen en collega-burgemeesters, maar ook van honderden mensen uit Nederland bericht krijg: 'Dit is echt vreselijk, we trekken ons dit aan'." Wijbenga noemt het een 'triest dieptepunt', met veel impact voor hierna.

Aan de bel trekken

Op school zou het meisje zelf meerdere keren hebben aangegeven dat ze thuis werd mishandeld en het niet goed zou gaan. Hogewoning is zelf ook actief binnen het onderwijs. Volgens haar zijn er verschillende stappen die je als leerkracht kan nemen als je het vermoeden hebt dat een kind thuis wordt mishandeld.

"Er zijn mensen in het onderwijs waar je een signaal kan doorgeven, die pakken dat dan op. Als ik iets constateer van een kind buiten mijn school, dan kan je het wijkteam inschakelen. Dat zijn de professionals die daarover gaan", legt ze uit. Het verbaast haar enorm dat de betrokken instanties niet eerder hebben ingegrepen en hoopt door de landelijke aandacht dat er voortaan in soortgelijke situaties eerder aan de bel wordt getrokken. "Het is jammer. Er moet weer iets gebeuren voordat er weer wordt ingegrepen."