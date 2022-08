Ruim vier op de tien verzorgenden kampt met serieuze geldproblemen. En die leiden vaak ook tot fysieke en mentale klachten, blijkt uit een enquête van het Tijdschrift voor Verzorgenden. Ook Karin* zit krap bij kas. "Op vakantie gaan gaat niet."

Ongeveer de helft van de respondenten van de enquête zegt nét rond te kunnen komen, maar alleen als er geen financiële tegenvallers zijn. Karin* (58) heeft moeite de eindjes aan elkaar te knopen.

Van passie kun je niet leven

Karin is verzorgende individuele gezondheidszorg en werkt op een kleinschalige woning. "Ik vind het ontzettend mooi werk", vertelt ze. "Je moet er ook wel een passie voor hebben om elke dag zo fijn mogelijk te maken voor dat soort mensen."

En die passie heeft ze. Maar een flinke vergoeding staat er niet tegenover. Salaris en alimentatie bij elkaar gerekend, verdient ze zo'n 2.680 euro bruto per maand. "Ik zit net boven de grens, dus ik krijg totaal geen toeslagen, helemaal niks. Ik houd, als de vaste lasten eraf zijn, 180 euro over ongeveer."

'We moeten ontzettend hard werken'

Geen vetpot, zeker als je bedenkt dat het werk fysiek en mentaal erg zwaar is. Op de woning waar Karin werkt wonen namelijk zes mensen met dementie. "En dat is ook zware dementie", vertelt ze. "Agressiviteit en dergelijke komen echt wel naar voren daar."

Ondanks dat ze plezier heeft in haar werk is het niet altijd gemakkelijk. "Ik vind dat wij ontzettend hard moeten werken als verzorgenden", vertelt Karin. En het gebrek aan mankracht helpt niet mee. "Je staat er ook vaak alleen voor, ook omdat er personeelstekort is. Er zijn veel te weinig verzorgenden."

Fulltime werken geen optie

Momenteel werkt Karin 28 uur in de week. Meer uren maken is volgens haar haast onmogelijk. "Bijna niemand werkt 40 of 38 uur, omdat het zwaar is."

Toch is ze best bereid een tandje bij te zetten. "Mocht er meer uur vrijkomen, dan doe ik dat", zegt ze. "Maar ook de belasting zegt dan: 'Hé, meer inkomsten, laat maar komen'. Dus je moet het gelijk weer inleveren."

Geldzorgen

Dat ze momenteel weinig geld op haar rekening heeft staan, bezorgt Karin een hoop stress. "Je moet natuurlijk ook spaargeld hebben, dus vakantiegeld gaat richting een spaarpotje. En stel dat de auto ermee ophoudt, dan moet je dat ook op kunnen vangen."

Ook kan ze niet op vakantie, of uit eten. En om aan het eind van de maand wat over te houden, probeert ze veel avonddiensten te draaien, zodat ze met de bewoners mee kan eten. "Dat scheelt mij boodschappen."

'Er moet geld bij'

Uit de enquête het Tijdschrift voor Verzorgenden blijkt dat een hoop zorgmedewerkers een hoger loon zien als oplossing voor de benauwde financiële situatie waarin zij zich bevinden.

Ook Karin vindt dat er snel iets moet veranderen aan de beloning die ze momenteel krijgt. "Het is hetzelfde als het onderwijs", vertelt ze. "Er moet gewoon wat bij."

*Deze naam is gefingeerd, haar echte naam is bij de redactie bekend.