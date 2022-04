Honderden leden sluiten zich vandaag aan bij een brief aan het D66-bestuur met één duidelijke boodschap: er is een vraag om meer openheid vanuit het bestuur én vanuit partijleider Sigrid Kaag.

Venita Dada-Anthonij, vicevoorzitter van de gemeenteraadsfractie van D66 Utrecht, schrok toen ze de berichten over haar partij las. "Ik schrik daarvan als vrouw, als moeder én als volksvertegenwoordiger. Het raakt het vertrouwen van de partij, wat je nodig hebt om goed je werk te kunnen doen."

Onvoldoende uitleg

"Er is een gebrek aan helderheid en transparantie", vindt Dada-Anthonij. Hoe de partij hier tot nu toe mee is omgegaan, is voor haar een punt van zorg. "Hieruit blijkt niet de nieuwe bestuurscultuur. Ik ben teleurgesteld, maar dat betekent niet dat dit niet rechtgezet kan worden."

Hoewel de kiezers van D66 stemden voor een nieuwe open cultuur van leiderschap en verantwoordelijkheid, is dat wat nu volgens sommige mensen gemist wordt. Dat is wat er vandaag gebeurt; er wordt uitleg gevraagd. Voor de ondertekenaars van de brief is de uitleg van het bestuur van D66 en van Kaag onvoldoende.

De slachtoffers

Als duidelijk is wat er precies is gebeurd, weet Dada-Anthonij wat er moet gebeuren. "In de eerste plaats moet er aandacht zijn voor de slachtoffers. Er zullen excuses naar hen moeten komen."

"Vervolgens moet er gekeken worden naar de oorzaken. Hoe is het mogelijk dat er niet goed gehandeld is, welke lessen moeten we trekken? Dit moet nooit meer gebeuren, daarvoor moeten we zorgen."

Betrokkenheid Kaag

In eerste instantie is een partijbestuur van de vereniging verantwoordelijk voor dit soort zaken, maar er wordt ook naar Kaag gekeken. Het partijbestuur heeft afgelopen weekend nog eens laten weten dat Kaag niet op de hoogte is geweest van de vertrouwelijke bijlage van het rapport.

Het partijbestuur heeft besloten het daarbij te laten en niet naar buiten te brengen dat de conclusie die Kaag communiceerde niet klopte, namelijk dat er wel degelijk sprake was van een structureel onveilige situatie voor sommige betrokkenen.

'Kijk in de spiegel'

Dada-Anthonij wil als mede-ondertekenaar graag duidelijkheid. "In de vertrouwelijke bijlage staat blijkbaar informatie die destijds bekend gemaakt had moeten worden."

Haar oproep aan de betrokkenen is om naar voren te komen. "Neem verantwoordelijkheid. Kijk naar jezelf in de spiegel en vraag je af of je er een aandeel in hebt gehad dat niet te verantwoorden is."

D66 snapt de wens

Een woordvoerder van het partijbureau van D66 laat weten dat ze opnieuw kijken naar de conclusies van het rapport. Dat doen zij naar eigen zeggen zorgvuldig, maar ook snel. "Het bestuur is voornemens vrijdag 22 april de leden te informeren over de conclusies van de nieuwe weging."

Ze snappen de wens van leden om snel duidelijkheid te krijgen. "Daarna zijn wij zeer bereid om met de leden in gesprek te gaan. Meer informatie over hoe we dat organiseren, zullen we eveneens vrijdag met de leden delen."