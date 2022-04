De steun van D66-kiezers voor Sigrid Kaag als partijleider keldert nu de partij is verwikkeld in een slepende MeToo-kwestie. Niet het voorval zelf, maar de volgens kiezers tot nu toe zwaar ondermaatse aanpak, wordt vooral haar aangerekend.

De D66-partijtop heeft, zo bleek afgelopen weekend, een vertrouwelijke bijlage van een onderzoek achtergehouden over grensoverschrijdend gedrag van partijprominent Frans van Drimmelen.

Kwaad al geschied

Partijleider Sigrid Kaag zegt niet op de hoogte te zijn van de bijlage maar wilde ook niet met het slachtoffer spreken. De partij beloofde het onderzoek opnieuw te wegen en deze week nog met conclusies te komen.

Maar het kwaad is voor veel kiezers al geschied, blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder duizenden D66-kiezers. 78 procent van hen vindt dat de partij de kwestie tot nu toe slecht aanpakt.

Oordeel D66-kiezers over aanpak partijtop Metoo-kwestie

Van de tafel gevallen

En in die slechte aanpak gaat Sigrid Kaag voorop, vinden D66-kiezers. Eind maart stond nog een ruime meerderheid van haar achterban (71 procent) achter de partijleider. Nu is daar een minderheid (45 procent) van over. Ten opzichte van bijna een jaar geleden, toen 91 procent het nog met haar zag zitten, is dat bijna een halvering.

"Ze is voor mij keihard van haar troon gevallen, of de tafel in haar geval", zegt een teleurgestelde kiezer in het onderzoek, verwijzend naar de bekende foto van Kaag die in maart vorig jaar op de tafel sprong om haar verkiezingswinst te vieren.

Vertrouwen D66-kiezers in Sigrid Kaag sinds TK21

'Van Drimmelen eruit'

Kiezers noemen het verder extra pijnlijk dat Kaag 'onzichtbaar' is: "Juist op voor haar belangrijke punten, Metoo en de bestuurscultuur, laat ze het nu gigantisch afweten als leider. Ik las dat ze is gevlucht naar Amerika in plaats van leiding te nemen. Dat zou ik ongekend vinden." Sigrid Kaag is op dit moment voor een dienstreis in Washington.

Voor velen is het onbegrijpelijk dat de partij tot op de dag van vandaag geen actie heeft ondernomen terwijl de conclusies in de vertrouwelijke bijlage er volgens de Volkskrant niet om liegen. "Ik tast in het duister over hoe die partijbobo zich jaren kon misdragen en een partij als D66 dat toedekt. Sigrid, gooi die Van Drimmelen eruit", roept een D66-kiezer de partijleider op.

Ook leden gefrustreerd

Honderden D66-leden lieten zich deze week horen over de kwestie. Ook onder de 281 partijleden in het onderzoek is de frustratie groot. Ongeveer zeven op de tien daarvan noemen de aanpak van de partijtop ronduit slecht.

Anders dan de kiezers staan de meeste ondervraagde leden nog wel achter hun partijleider. Circa driekwart van deze groep leden ziet het nog met haar zitten.

Tweede coalitieleider onder druk

Met de verse deuk in het blazoen van de D66-leider komt het tweede kopstuk uit het vandaag 100-dagen zittende kabinet in de clinch met de eigen achterban. Uit eerder onderzoek van EenVandaag bleek het vertrouwen van CDA-kiezers in Wopke Hoekstra onder de kritische '50-procent-grens' te duiken. Eind maart stond 42 procent van zijn achterban nog achter hem.

Andere coalitieleiders Mark Rutte en Gert-Jan Segers krijgen nog wel het vertrouwen van een flinke meerderheid van hun kiezers. 91 procent van de ChristenUnie-kiezers steunde Segers eind maart; 82 procent van de VVD-kiezers had toen vertrouwen in Rutte als VVD-leider.