Uit forensisch onderzoek dat RTL-nieuws heeft laten doen naar munitiedelen uit wrakstukken van vlucht MH17 blijkt dat het vliegtuig is neergehaald door een BUK-raket. Het onderzoek wordt onderschreven door internationale experts.

Ophef: Belgische minister schminkt zich zwart

Ophef in België en Frankrijk over de Belgische minister Didier Reynders die zwart geschminkt meeliep in een Brusselse optocht. Deze optocht van de 'Zwarten' of 'Noireauds' door de Brusselse straten is een eeuwenoud gebruik dat jaarlijks rond carnaval plaatsvindt, waarbij mannen verkleed als 'Afrikaans edelman' geld inzamelen voor goede doelen. Zwart geschminkt om de anonimiteit van de inzamelaars (veelal bekende welgestelden) te kunnen waarborgen.

Ook koning Filip hees zich al eens in de bijzondere outfit toen hij nog kroonprins was, net zoals de vorige Brusselse burgemeester Freddy Thielemans en de huidige Yvan Mayeur. Maar nu is er dan toch ineens ophef omdat er een Franse journalist meeliep en een reportage maakte over de 'racistische optocht van zwarten'.

Deze journalist, François Beaudonnet, toonde zich op Twitter gechoqueerd over die Brusselse traditie. 'Folklore, liefdadigheid en ... kolonialisme. De notabelen van Brussel verkleden zich in zwarten', twitterde hij. Vooral de aanwezigheid van de Belgische minister van buitenlandse zaken werd niet goed onthaald.

En dat ging een eigen leven leiden. Niet alleen de media-directeur van Human Rights Watch maar ook actrice Mia Farrow viel over de Belgische minister met het zwarte gezicht. 'Is de positie van de minister onhoudbaar geworden na dit vooral en zullen sommige buitenlandse politici hem nu weigeren te ontmoeten?', vroeg Andrew Stroehlein van Human Rights Watch zich af.

Didier Reynders vindt dat er echter weinig aan de hand is. "Het is een geldinzamelingsactie voor arme kinderen", schreef de minister op zijn blog als antwoord op de ontstane commotie. 'Het devies van les Noirauds is plezier en liefdadigheid. En het is dus met een goed humeur dat ik heb deelgenomen.'

Nederland maakt zich klaar voor zonsverduistering

Morgenochtend is er een zonsverduistering maar vanwege de bewolking en laaghangende mist leek het er op dat we er niks van zouden kunnen zien. Gelukkig blijkt dat mee te vallen, in grote delen van Nederland zal de verduistering toch grotendeels zijn te zien.

Hier in ons land zal de maan voor maximaal 85% de zon verduisteren. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1999. En de laatste totale zonsverduistering was in ons land in 1715 te zien. Om maar aan te geven hoe bijzonder dit is.

Wel even een eclipsbrilletje op doen natuurlijk, of door een CD (als je die nog hebt) kijken. Morgenochtend tussen 9.30 en 11.48 uur.

Voor Jeroen van Inkel van Radio Veronica is het aanleiding om morgenochtend een zonsverduisterings Top 5 te draaien en EenVandaag beantwoorde alvast 5 vragen over de eclips.

Op de site van het radioprogramma kun je stemmen op zon-nummers zoals 'Don't let the sun go down on me' van Elton John of 'Waar is de Zon' van Willeke Alberti. Maar wij denken dat we de absolute winnaar al wel weten:

Einde discussie: zó hoort een WC rol te hangen

Hoe hang jij thuis de WC-rol op? Met het papier naar je toe of met het papier naar de muur? Beide kampen zweren al jaren dat hún wijze de juiste is. Maar aan die discussie is eindelijk een eind gekomen door een twitteraar die het patent voor de WC-rol openbaar maakte.

Op de patentaanvraag van de bedenker, de New Yorkse zakenman Seth Wheeler uit december 1891, staat een tekening van zijn uitvinding. En op die tekening hangt de rol met het papier naar de gebruiker toe.

Schrijver Owen Wiliams ontdekte het patent en twitterde hem en hij is inmiddels al bijna 4000 keer geretweet.