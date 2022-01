Er zijn veel te weinig forensisch artsen in ons land. Dat komt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg. Landelijk forensisch officier van justitie Mirjam Warnaar merkt de gevolgen van dit tekort: "De situatie is niet lang houdbaar meer."

De 175 forensisch artsen die er zijn, werken als gemeentelijk lijkschouwer en doen lijkschouw bij vermoeden van een niet-natuurlijke dood, onderzoek bij kindermishandeling en zedenzaken, en arrestantenzorg op politiebureaus.

Sporen verzamelen

Warnaar krijgt signalen dat het bijna niet meer te doen is om werkroosters rond te krijgen. "Dat gaat nog erger worden vanwege de uitstroom van het aantal artsen", zegt ze. "Een deel gaat met pensioen en veel jonge studenten geneeskunde kiezen voor een ander vakgebied. Het tekort zorgt ervoor dat strafzaken vertraging kunnen oplopen. Dit heeft consequenties voor slachtoffers en verdachten."

Het werk van forensisch artsen is enorm belangrijk in strafzaken, zegt Mirjam Warnaar. "Een deel van wat een forensisch arts ziet en opschrijft tijdens het onderzoek kan rechtstreeks in de zittingszaal als bewijs worden gebruikt. Het kan gaan om bewijs dat er een misdrijf is gepleegd, maar het kan ook ontlastend zijn. Dus het is heel belangrijk dat wat zij zien en opschrijven op een goede manier ook bij de rechter terechtkomt."

Vertraging

Maar door het tekort aan artsen, stellen zij steeds vaker prioriteiten in hun werk. "Een overlijden kan niet wachten. Sporenonderzoek aan slachtoffers kun je niet uitstellen, dan zijn de sporen weg. Dus het eerste dat langer in de la blijft liggen zijn de rapportages voor het Openbaar Ministerie", zegt Warnaar.

"Ik denk dat het meest directe gevolg gaat zijn dat strafzaken vertraging oplopen. Want we hebben de rapportages die de forensisch artsen maken, nodig in de zittingszaal."

Consequenties voor slachtoffers én verdachten

Die vertraging heeft direct gevolgen voor slachtoffers van misdrijven, vertelt ze, die langer op een uitspraak moeten wachten. "Maar ook voor verdachten die in onzekerheid zitten over wat met hun strafzaak gaat gebeuren."

Warnaar ziet dat het probleem zelfs nog bredere gevolgen heeft: "Ik denk dat het ook in belang is van de samenleving dat er redelijk snel zaken op zitting kunnen worden gebracht."

Meer bekendheid

Een oplossing is niet makkelijk te vinden, vertelt ze, maar ze denkt dat het artsen in opleiding zou helpen om eerder kennis te laten maken met de forensische geneeskunde.

"Een aanbeveling kan zijn om dat veel eerder in de opleiding te doen. Jonge artsen weten nu te weinig dat dit een interessant vakgebied is met een groot maatschappelijk belang. Voor de slachtoffers en voor de samenleving."