Het was zijn grootste angst als strandjutter, het vinden van menselijke resten. Maar vanmorgen gebeurde het helaas toch: Maarten Brugge vond op Texel een broek waar nog een bot uitstak. "Dit zijn niet de vondsten waarvoor je om 6 uur de wekker zet."

Dag in dag uit is Maarten aan het jutten op het strand. Gisterochtend spoelden er ook al spullen aan op het strand van het Waddeneiland, die Maarten vond. Het leek erop dat die spullen afkomstig waren van bootvluchtelingen, schrijft NH Nieuws.

Menselijke resten

Van wie de menselijke resten van vanmorgen zijn, weet hij natuurlijk niet. "Ik ben er al mijn hele leven bang voor geweest om ze te vinden en vandaag was het zover. Dus het was de eerste keer in mijn jutterscarrière dat er menselijke resten op het strand aanspoelden."

Maarten heeft de politie gebeld. "Hopelijk kunnen ze achterhalen wie dit geweest is. Het kan een vluchteling zijn, het kan een zeeman zijn. Hij had in ieder geval een lange broek aan en geen zwembroek."

Opvallend veel sportschoenen

"Jaren geleden is hier al een keer een lichaam aangespoeld in een wetsuit", blikt Maarten terug. "En uiteindelijk is er ook een lichaam aangespoeld in een wetsuit in Noorwegen. En dat bleken inderdaad uiteindelijk vluchtelingen geweest te zijn die dachten dat ze het Kanaal konden overzwemmen."

Als er mensen verdrinken in het Kanaal drijven ze de stroming langs het Waddengebied. De laatste tijd vindt Maarten steeds meer spullen die van vluchtelingen lijken te zijn: "Er liggen opvallend veel sportschoenen op het strand. Dus iedereen trekt aan boord van het bootje waarschijnlijk zijn natte schoenen uit en die spoelen uiteindelijk ook aan."

Stapels met reddingsvesten

Thuis heeft de strandjutter een paar tassen met spullen liggen waarvan hij denkt dat deze van vluchtelingen zijn. Die gaan uiteindelijk naar het Juttersmuseum op Texel. Daar komt binnenkort een hele tentoonstelling met dit soort spullen.

"Vroeger vond je weleens een reddingsvestje en dan was je er helemaal trots op. Tegenwoordig liggen ze op een hoop", vertelt hij vanuit zijn hut. Jutten is een soort verslaving voor hem: "Mijn pa en opa deden het ook."

Eerste levensbehoeften

De vluchtelingentassen van gisteren waren nagenoeg leeg, op een Italiaanse tandenborstel na. In andere tassen die Maarten heeft gevonden zitten vooral basisbehoeften, vertelt hij. "Een tandenborstel, een doosje paracetamol, kleding, een slaapzakje, dat soort dingen. Dat zijn allemaal persoonlijke spullen."

Maarten vond de laatste tijd ook autobanden en ook die lijken van bootvluchtelingen te zijn, legt hij uit: "Bij gebrek aan reddingsvesten gebruik je binnenbanden. Dan doe je een binnenband om je barst in plaats van een reddingsvest."

'Heel confronterend'

Als jutter zit hij er eigenlijk niet op te wachten om dit soort spullen te vinden. "Het is heel confronterend, het is natuurlijk hartstikke sneu. Vanuit het vluchtelingenkamp gaan er, wat ik begreep, tien tot vijftien bootjes het Kanaal over. Dat zijn natuurlijk gewoon bootjes waar dertig, veertig man in zitten, die naar Engeland toe gaan."

Maarten zegt dat hij het liefst 'andere, leuke voorwerpen' vindt op de stranden van Texel. "Maar het is goed dat we dit vinden en dat het een verhaal krijgt."