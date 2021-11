Migranten proberen dagelijks met bootjes het kanaal tussen Frankrijk en Engeland over te steken. Dat moet echt stoppen zegt, Annet Koster, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. "Het is echt traumatisch voor kapiteins."

Gisteren verdronken 27 mensen waaronder zeker een kind nadat hun bootje tussen Frankrijk en Groot-Brittannië kapseisde. Volgens twee overlevenden zou het gammele bootje van de migranten geraakt zijn door een containerschip.

Uitwijken soms onmogelijk

Naast dat het angstaanjagend en gevaarlijk is voor de migranten, zijn de bootjes die er dagelijks proberen over te steken ook gevaarlijk voor de scheepvaart. Stop die bootjes die er dagelijks zijn op het Kanaal, roep de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders op. "De scheepvaart kan haast niet uitwijken", zegt voorzitter Annet Koster.

"Kapiteins zien de rubberbootjes niet. En als ze ze zien, dan is het maar de vraag wat ze nog kunnen doen", legt ze uit. "Los van het feit dat zo'n schip niet makkelijk van koers kan veranderen, is het ook de vraag of dat wel kan omdat het daar al zo druk is." Als een kapitein een bootje raakt, heeft dat hetzelfde effect voor de kapitein dan een treinmachinist die een springer meemaakt, vertelt Koster.

Met een fiets op de snelweg

De oproep van Koster gaat verder dan alleen vluchtelingen oproepen niet meer zomaar de zee op te gaan. "Het gaat om een migratiebeleid. Nationale overheden en Europa moeten het daar over hebben. Wij pakken onze verantwoordelijkheid. Als we zien hebben we de wettelijke en morele plicht om te uit zee op te pikken. Dat doen we ook. Dat gebeurt ook steeds meer, omdat ook andere routes steeds meer zijn geblokkeerd."

"Mensen worden op de een of andere manier gedwongen om op die bootjes te stappen. En dan doen we dus als overheid echt iets niet goed." Het Kanaal is de drukst bevaren route ter wereld. "Het is november, het is koud en donker. Het is echt alsof je met een fiets zonder licht een enorme drukke snelweg oversteekt. Het is levensgevaarlijk."

Bemoeienis

Koster vindt dat het migratiebeleid faalt. Vandaag had ze toevallig een internationaal overleg met andere organisaties van rederijen. "Ook daar was de duidelijke oproep: zorg dat die bootjes daar niet zijn."

"Het gevecht tussen Frankrijk en Groot-Brittannië is al gaande", zegt Koster. "Maar daar moeten nu ook andere overheden zich mee gaan bemoeien."