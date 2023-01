1 op de 6 volwassen Nederlanders is niet in staat om zelfstandig bankzaken te regelen, zegt de Nederlandsche Bank. Maar kantoren dichtbij komen niet terug. "Geen oplossing voor iedereen", zegt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Maar liefst 2,6 miljoen Nederlanders voeren hun bankzaken niet geheel zelfstandig uit, blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB).

Verborgen vraagstuk

"Deze doelgroep heeft al heel lang onze aandacht", zegt voorzitter Medy van der Laan van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Onder andere de Rabobank, ING en ABN AMRO vallen daaronder. "Maar dat de omvang zo groot is wisten we niet. Dat cijfer is voor ons een verrassing."

Voor een groot deel is het een 'verborgen vraagstuk' geweest, zegt Van der Laan. "Veel mensen stellen in hun vrienden- of familiekring al die hulpvragen. Dus daar kan best veel worden opgelost, waardoor wij dit ook niet wisten." Ze zegt dat de banken er nu willen zijn voor de mensen die het zelfstandig willen kunnen.

Diversiteit

En dat moet met maatwerk, vervolgt Van der Laan. "Belangrijkste opbrengsten van dit onderzoek zijn dat we nu weten hoe groot de groep is, maar ook dat we nu de diversiteit van de groep kennen", zegt ze.

"Je moet echt maatwerk leveren. De een wil een coach die achter de computer komt helpen om het te leren en het uiteindelijk zelf te kunnen, de ander wil altijd iemand naast zich om te helpen. Voor iemand die laaggeletterd is, heb je weer andere oplossingen nodig."

Geen nieuwe kantoren

"Vaak wordt er gezegd dat als je kantoren openhoudt je kwetsbare mensen hebt geholpen. Maar dat is dus niet zo." Nieuwe kantoren dichtbij de klanten openen, is dus niet een van de nieuwe oplossingen waar de banken mee komen, zegt Van der Laan.

"Dat werkt niet voor iedereen. Iemand die slecht ter been is, heeft daar geen baat bij." Daarbij kan een tool als beeldbellen goed van pas komen.

Hulp in de bibliotheek

Op dit moment kunnen mensen al worden geholpen bij hun bankzaken op plekken als de bibliotheek. De voorzitter van de NVB is daar ook enthousiast over. "Dat is een laagdrempelige plek voor veel mensen, vaak in het centrum van een dorp of stad. Het is een goede oplossing voor wie fysiek contact wil hebben."

"Het heeft ook geen zin dat elke bank zijn eigen kantorennetwerk heeft", zegt Van der Laan. "Het gaat erom dat je geholpen kan worden. Van welke bank je dan komt, maakt niet uit. Daarom gaan die banken ook samenwerken, want geholpen worden is de kern."