Rusland heeft deze week een anti-satellietwapen gebruikt om een oude satelliet te ontmantelen. De VS zijn boos, maar volgens de Russen is er niks aan de hand. "Onzin, elke anti-satellietactie levert gevaar op", zegt ruimte-consultant Marco Langbroek.

Woordvoerder Ned Price van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken was helder: "Deze actie van Rusland zal het risico voor astronauten én kosmonauten op het ISS en voor andere menselijke ruimtevluchten aanzienlijk vergroten. Het gevaarlijke en onverantwoordelijke gedrag van Rusland brengt de duurzaamheid van onze ruimte op de lange termijn in gevaar."

Ongegrond

Rusland ziet het anders. Volgens het ministerie van Defensie in Moskou hebben de brokstukken geen gevaar gevormd voor andere satellieten of ruimtestations. En: het zal ook geen gevaar meer wórden.

Marco Langbroek, die zich als space situational awareness consultant aan de Universiteit Leiden bezighoudt met ruimteafval, veroordeelt die Russische uitspraak. Volgens hem is de bewering volledig ongegrond. "Een anti-satelliettest op deze hoogte vormt altijd gevaar voor andere objecten in de ruimte."

Brokstukken kunnen verdwijnen

Hoe groot het gevaar precies is, valt nog niet met 100 procent zekerheid te zeggen, legt Langbroek uit. "Ik heb nog geen informatie over de precieze banen waarin al die brokstukjes zitten."

"Die brokstukken verdwijnen op een gegeven moment, omdat ze onder invloed van allerlei processen langzaam in lagere banen om de aarde terechtkomen. Totdat ze zo dichtbij de aarde komen dat ze in de atmosfeer terechtkomen en verbranden."

Chinese test

Maar: het verleden laat zien dat dat nog wel lang kan duren, in tegenstelling tot wat de Russen dus deze week beweren over hun weggeschoten satelliet.

"Van de Chinese anti-satelliettest in 2007 draait nog heel veel ruimteafval in rondjes om de aarde", vertelt Langbroek. En dat heeft nog steeds gevolgen: "Een week voor het incident met de Russische anti-satelliettest moest het ISS een uitwijkingsmanoeuvre maken om een Chinees stuk ruimtepuin van die ontploffing van 13 jaar geleden te ontwijken."

Geen verbod

Kan iedereen dan zomaar een satelliet uit de lucht schieten? Ja, zegt Tanja Masson-Zwaan, docent ruimterecht aan de Universiteit Leiden. Rusland deed niks verkeerd, volgens bijvoorbeeld het ruimteverdrag van de VN.

"Daarin staat dat je niet elkaars activiteiten mag verstoren. Maar er is niet echt een verbod. De enige plicht is dat staten met elkaar in overleg moeten gaan als er zoiets gebeurt."

Geen oplossing voor ruimteafval

Ook voor de gevolgen, het ruimtepuin, is nog geen oplossing, vertelt Masson-Zwaan. En dus ruimen landen het ook niet op. Omdat het ook behoorlijk wat geld kost."

"Zolang er nog geen plicht is, is het moeilijk om dat uit te voeren. Er wordt veel over gepraat, maar we zijn er nog niet uit", zegt Masson-Zwaan.

Luister de Feit of fictie in EenVandaag op NPO Radio 1 hier terug