Zou jij ooit de ruimte in willen? Ruimtetoerisme is in opkomst. Nu alleen nog voor de hele rijken, maar er zijn ook mensen die het voor geen goud zullen doen. Bijvoorbeeld viroloog Ab Osterhaus, zei hij gisteravond in Op1. Hij heeft hoogtevrees.

Wat blijkt? In de ruimte is het onmogelijk om hoogtevrees te hebben. Dat zegt Pieter Frijters, angstexpert bij Mindtuning. "Zodra de afstand niet meer tastbaar is, kun je namelijk geen hoogtevrees hebben en dat is wat er gebeurt in de ruimte."

Claustrofobie

In een klein vliegtuigje laag bij de grond kun je hoogtevrees hebben, omdat de afstand tastbaar voelt. Als je tien kilometer of nog veel hoger gaat dan betreft het geen hoogte en diepte meer, maar abstracte ruimte. Dat is ook de reden dat André Kuipers ondanks zijn hoogtevrees toch gewoon als astronaut de ruimte in kon gaan. Het International Space Station hangt op 400 kilometer boven de aarde.

"Vliegangst heeft dan ook niet met hoogtevrees te maken, maar met claustrofobie", zegt Frijters. Men heeft het gevoel zodra de deur dichtgaat er niet meer uit te kunnen.

Astronauten met hoogtevrees

Toch zijn er uitzonderingen. 'Spacegeek' Hens Zimmerman heeft een wekelijkse podcast over ruimtevaart. De Amerikaanse astronaut Joseph Acaba had tijdens een ruimtewandeling bij het ISS in 2017 te kampen met hoogtevrees, verklaarde hij achteraf.

"Hoogtevrees heb je als er een referentiepunt dichtbij is, bijvoorbeeld het ISS dat onder je langs gaat", zegt Zimmerman. Frijters is het daar desgevraagd mee eens. Dat is een voorbeeld van een tastbare afstand.

Je ziet de hoogte niet

Tijdens de reis naar de ruimte speelt hoogtevrees geen rol. "Je wordt als astronaut horizontaal in je stoel gedrukt bij de lancering, je kijkt niet uit het raampje naar beneden. Je hebt dan andere prioriteiten", zegt de podcastmaker.

Daarentegen kun je voor de lancering wel te maken krijgen met de angst voor hoogtes, namelijk bij het instappen van de raket. Raketten kunnen wel 100 meter lang zijn. "Als je dan de lift omhoog neemt en naar beneden kijkt, dan kun je er wel aardig last van krijgen", zegt Zimmerman.