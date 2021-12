De borstprotheses van het merk Allergan kunnen een zeldzame vorm van lymfekanker veroorzaken. Bureau Clara Wichmann komt op voor vrouwenrechten en stapt nu namens 60.000 vrouwen naar de rechter om Allergan aansprakelijk te stellen. Riet is één van hen.

Ze zijn al sinds 2018 verboden: de Biocell-borstimplantaten van farmaceut Allergan. Naast de zeldzame vorm van lymfekanker, zouden de implantaten ook hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid veroorzaken. Met een massaclaim aan het adres van Allergan hoopt bureau Clara Wichmann nu op genoegdoening.

Genoegdoening

"Bij mij gaat de vlag uit als Clara Wichmann het proces wint", zegt Riet Verbeek. "Het gaat mij niet om het geld. Sinds ik ziek ben geworden geef ik niets meer om geld. Maar het is wel een genoegdoening."

Genoegdoening, maar ook aandacht, daar is het Riet vooral om te doen, legt ze uit. "Ik hoop dat er veel publiciteit komt en dat vrouwen en vooral jonge gezonde vrouwen goed nadenken voordat ze zomaar implantaten laten plaatsen."

Protheses van Allergan

De eerste keer dat er bij Riet Verbeek borstkanker werd geconstateerd was ze pas 27 jaar. Ze kreeg een borstsparende operatie. Later werden haar borsten toch verwijderd. "Het was echt heel naar, je voelt je geen vrouw meer. Ik durfde niet meer in de spiegel te kijken."

Operaties om met haar eigen vet borsten te maken mislukken. Uiteindelijk kreeg ze in 2008 protheses van het merk Allergan. In 2018 ging ze op controle.

Foute boel

"Allergan was toen al verboden", vertelt ze. "Niemand vroeg ernaar en ik wist helemaal niet welk merk implantaten ik had. De dokter zei dat het goed was en ik ging weer naar huis."

In maart 2020 werd één borst heel groot, die zwol helemaal op en er kwam vocht uit. "Ik durfde eerst niet naar het ziekenhuis te gaan vanwege corona. In augustus ben ik toch gegaan. De chirurg zag meteen dat het foute boel was."

Hele lichaam reageerde

Toen bleek dat ik lymfeklierkanker had ontwikkeld, veroorzaakt door de protheses", gaat ze verder. "Toen de protheses waren verwijderd merkte ik pas dat allerlei andere klachten ook waren verdwenen. Ik had last van mijn gewrichten, ik had een opgeblazen gezicht en ik zweette overmatig."

"Ik heb niet alleen kanker gekregen van de protheses, mijn hele lichaam reageerde heftig op de siliconen. De kanker is nu gelukkig onder controle."

'Ze zweten altijd'

Plastisch chirurg Rita Kappel plaatst al 2 jaar geen enkel implantaat meer. "Met silicone implantaten was ik al eerder gestopt, maar ik plaats nu ook geen implantaten meer gevuld met zout water. Ik haal ze er alleen nog maar uit."

"Alle implantaten die ik verwijder, zijn zacht geworden", legt ze uit. "Ze lekken misschien niet allemaal, maar ze zweten altijd. Dat kun je zien omdat gel uit de implantaten is verdwenen."

Kanker veroorzaken

"De siliconen dringen op nanoniveau door het kapsel heen, dat het lichaam vormt rondom de protheses om de lichaamsvreemde stoffen tegen te houden", legt ze uit.

"Ik heb weefsel verwijderd die er echt niet fris meer uitzag, vertelt ze. "Het is nu wetenschappelijk bewezen dat Allergan kanker kan veroorzaken."

Vrouwen knappen op na verwijderen implantaten

Wat niét wetenschappelijk is bewezen, is dat vrouwen klachten ontwikkelen als gevolg van de protheses, zegt Rita. "Zoals extreme vermoeidheid, een opgezwollen gezicht, evenwichtsstoornissen en geheugen- en concentratieproblemen. Het lichaam is extreem hard aan het werk om zich tegen de siliconen te beschermen."

"Als de implantaten eenmaal zijn verwijderd, zie je dat vrouwen enorm opknappen", vertelt ze. "Niet altijd trouwens, dan hebben ze er te lang mee doorgelopen. Ik verwijder nu implantaten die ik er zelf ooit heb ingebracht. Je wordt opgeleid door vrouwen die met hun sores bij je komen. En dan evalueer je de effecten van je eigen handelen."

Schadevergoeding

Voor vrouwen die niet ziek zijn geworden, eist Bureau Clara Wichman vanwege de gezondheidsrisico's die ze lopen nu 10.000 euro. Met dat bedrag kunnen ze een mogelijke implantaatvervangende operatie betalen.

Vrouwen die lymfeklierkanker hebben ontwikkeld moeten wat het bureau betreft ten minste 60.000 euro schadevergoeding krijgen van farmaceut Allergan.