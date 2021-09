De provincie Overijssel is medeschuldig aan verzakkingen van honderden huizen aan het kanaal Almelo-De Haandrik, blijkt uit nieuw onderzoek. De vraag is nu of bewoners alle schade vergoed krijgen. 'Groningen in het klein' noemt SP'er Sandra Beckerman het.

Verzakte gevels, scheuren in muren en kelders die blank staan. De eerste meldingen van schade in het Twentse gebied werden 3 jaar geleden al gedaan. Maar nog altijd is er geen snelle oplossing voor de bewoners in zicht: "Dit dossier komt in het rijtje van de toeslagenaffaire en de aardbevingen in Groningen", zegt SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman.

Slachtoffers steeds verder beschadigd

"Er wordt onderzoek op onderzoek gestapeld. Bewoners moeten eindeloos wachten, ze worden niet serieus genomen of worden zelfs gewantrouwd."

SP-Kamerlid ziet een duidelijke parallel tussen alle dossiers waar de overheid slecht handelt. "En ondertussen raken niet alleen de huizen steeds erger beschadigd, maar vooral de slachtoffers zelf."

Zo kunnen de werkzaamheden schade aan de omliggende huizen hebben veroorzaakt.

Vertrouwen in burger

De provincie Overijssel maakt woensdag bekend welke actie wordt ondernomen naar aanleiding van het nieuwe onderzoeksrapport. Maar volgens Beckerman had de provincie jaren geleden al moeten ingrijpen.

"Als mensen zeggen dat ze schade hebben, moet daar direct naar worden geluisterd", zegt ze resoluut. "In plaats van dat continu het probleem kleiner wordt gemaakt en op onderzoeken wordt gewacht, moet er direct een aanpak komen waarin ook de burger zeggenschap heeft."

Bron: ANP De manier waarop de overheid met mensen is omgegaan heeft voor meer schade gezorgd dan de aardbevingen zelf, zegt Beckerman.

Het patroon herhaalt zich

Het Kamerlid maakt zich boos over het herhalende patroon. "Nu beginnen we pas na jaren met werkzaamheden aan woningen", ziet Beckerman.

"Maar als je die schade eerder oplost, dan is het veel goedkoper én sleep je bewoners niet door zo'n slopend traject. Het begint allemaal met vertrouwen in de burger."