Ze werken keihard, maken vaak overuren en zijn onmisbaar voor de maatschappij. En toch kunnen ze niet rondkomen. De FNV en gemeenten slaan alarm over de positie van die zogenoemde werkende armen. Postbezorger Fred is er één van: "Het is vaak overleven."

Hij is geen klager en doet na al die jaren zijn werk nog steeds met volle overgave. Want het is een prachtig beroep, vertelt postbezorger Fred, terwijl hij zijn dagelijkse ronde maakt. Maar wat hem wel steekt is dat hij en zijn collega's zo slecht betaald krijgen. "Er zijn collega's die er zelfs een baan bij hebben in de avonduren, die simpelweg niet rond kunnen komen. Dat zijn echt schrijnende verhalen."

11 euro per uur

Ook Fred heeft vroeger barre tijden meegemaakt. "Ik had het wel eens heel zwaar en dan was ik blij als een marktkoopman mij wat eten toeschoof. Dus dan was het echt geen leven, maar vooral overleven. En extra's zoals op vakantie, dat ben ik al 10 jaar niet geweest. Nogmaals, ik ben zeker niet zielig. Ik verdien 11 euro en 16 cent, dat is echt niet veel."

Volgens de FNV staat de situatie van Fred helaas niet op zich. Bestuurslid Zakaria Boufangacha ziet het aantal werkende armen snel toenemen. Een slechte ontwikkeling volgens hem.

Minimumloon naar 14 euro

"Dit voorbeeld van Fred is helaas exemplarisch voor de situatie van Nederland anno 2021. Het gaat economisch goed en toch zijn er steeds meer mensen die niet kunnen rondkomen", zegt Boufangacha. "Terwijl de coronacrisis heeft aangetoond dat het juist deze beroepsgroepen zijn waar we als samenleving totaal afhankelijk van waren."

Om die reden pleit de vakbond ervoor om het minimumloon en de uitkeringen structureel te verhogen. Boufangacha: "Wij komen dan uit op een loon van 14 euro per uur. Dat is wat je nodig hebt om te kunnen leven. Maar ook de uitkeringen die hieraan gekoppeld zijn moeten omhoog. Dit is echt een heel urgent probleem en moet door een nieuw kabinet meteen worden opgepakt."

Brandbrief aan formatie

Wethouder Peter Heijkoop van Dordrecht vindt dat het in politiek Den Haag angstvallig stil is over dit onderwerp. Samen met zijn collegabestuurder uit Amsterdam richt hij zich in een brandbrief aan formerende partijen. Heijkoop: "Wij doen een klemmend beroep aan een nieuw kabinet om leiderschap te tonen. Een land dat goed uit de crisis is gekomen, heeft de morele plicht om zijn inwoners bestaanszekerheid te bieden."

Bron: EenVandaag Fred tijdens zijn bezorgronde

Om deze groep tegemoet te komen, doet de wethouder alvast een schot voor de boeg. "Het belangrijkste is dat de koopkracht van mensen met een minimuminkomen wordt vergroot. En dan niet met een half procentje, maar zodanig dat het echt verschil maakt in de levens van mensen. Het inkomen van deze groep is gewoon structureel te laag."

Aan belofte houden

Alle politieke partijen hadden in hun verkiezingsprogramma dit jaar staan dat het minimumloon omhoog moet. Boufangacha hoopt dat de formerende partijen zich aan hun beloften houden.

"Ik hoop dat ze het lef hebben om de positie van deze groep echt fundamenteel te verbeteren. En dus ook voor mensen met een uitkering. Dit moet echt topprioriteit hebben aan de formatietafel", zegt Boufangacha.