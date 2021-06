In Spanje is het de tweede sport na voetbal en ook in Nederland gaat padel als een raket. De groei is mede te danken aan corona. Tennisbond KNLTB denkt het aantal spelers de komende 3 jaar bijna zal verdubbelen tot 140.000.

Tot een paar jaar geleden moest je flink zoeken naar een veld waarop je padel kon spelen. Inmiddels is dat niet meer nodig: ze schieten als paddenstoelen uit de grond. En dat is nodig ook, want steeds meer mensen spelen dit racketspel.

BN'ers en profvoetballers doen het

Padel is een mix tussen squash en tennis en wordt gespeeld door vier personen. De puntentelling is hetzelfde als bij tennis, maar je speelt het in een kooi van glas, waar de bal tegenaan mag stuiteren. Daardoor is het veel dynamischer dan tennis, zegt Erik Poel van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). "En de techniek is veel gemakkelijker te leren."

De van oorsprong Mexicaanse racketsport waaide een paar jaar geleden via Spanje over naar Nederland. En het is populair: tienduizenden Nederlanders spelen het, waaronder oud-profvoetballers en BN'ers. Influencer Bas Smit rolt zelfs een keten uit van padelclubs in het hele land.

Corona-effect

De groei van padel is mede te verklaren door corona. Tijdens lockdowns waren het tennis en padel de sporten die wél gespeeld mochten worden. Er kwamen in die tijd 70.000 nieuwe leden bij, een kwart tot een derde daarvan speelde padel. "We zien dat mensen lid worden van een vereniging voor padel, maar ook dat leden het gaan spelen."

De KNLTB becijfert dat er op het moment ruim 75.000 actieve spelers zijn in Nederland, een groot aantal van hen is aan een club verbonden. De tennisbond denkt dat dit aantal de komende 3 jaar bijna zal verdubbelen tot 140 duizend.

'Geen hype maar een blijvertje'

Op rap tempo worden nu overal banen gebouwd. Op tennisverenigingen, maar ook voor commerciële partijen en zelfs bij mensen in de achtertuin, vertelt Marc Troostwijk die een bedrijf heeft in padelbanen. "Tennisclubs offeren tennisbanen op voor padelbanen."

Zelf raakte hij in 2010 bevangen door het spel. Vanuit een andere sector liet hij zich omscholen tot instructeur en nu bouwt hij banen. Hij is niet bang dat zijn banen er straks ongebruikt bij liggen. "Padel is geen hype meer, maar een blijvertje."