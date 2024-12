Voor Patty's gezin betekende de periode rond Sinterklaas, naast snoepgoed en cadeautjes, vooral veel stress, spanning en driftbuien. 2 jaar geleden besloot ze het daarom anders aan te pakken: "Het is geen geheim meer, dus geen Pieten in de nacht."

"Er was zoveel spanning, zoveel stress, dat er heel weinig ruimte overbleef voor het plezier en de magie van het sinterklaasfeest", blikt Patty van Benthem terug. "Terwijl het juist een kinderfeest moet zijn, waarvan ze echt genieten."

Hoogsensitieve dochters

Bij haar eerste dochter Indy (9) ging het nog wel goed. "Ze was er redelijk relaxt onder, al geeft zij nu ook aan dat ze buikpijn had van de spanning", vertelt de moeder.

Maar haar tweede dochter Juna (7) kan een stuk minder goed met stress en prikkels omgaan. Zij is, net als haar jongere zusje Nova (4), hoogsensitief. "Rondom de sinterklaasperiode was er gewoon geen land mee te bezeilen. Dat was een en al driftbui. Op de ochtend van de intocht kwamen we gewoon de deur niet uit."

'Ze kon er niet van slapen'

Ook het schoenzetten zorgde bijvoorbeeld voor veel spanning. Zo vond Juna het eng dat Pieten 's nachts het huis in zouden komen om de schoen te vullen. "Ze kon er dan echt niet van slapen."

Sommige hoogsensitieve kinderen keren in zichzelf als ze overprikkeld raken, maar Juna en Nova uiten dit juist in drift- en huilbuien. "Ze pikken alle prikkels van hun omgeving op en op een gegeven moment is het emmertje vol. Daarbij zijn het ook nog erg diepe denkers, dus de verwerking van de prikkels duurt langer", vertelt Patty, die zichzelf als psycholoog ook verdiept in hoogsensitiviteit.

Spanning door onduidelijkheid

Autismecoach en ervaringsdeskundige Céline Mollink herkent zich in het verhaal van Patty. Als kind was deze periode voor haar ook een tijd vol spanning en stress. "Ik had zelf in deze periode vaak dat ik dacht: wat moet ik nou doen? Het was onduidelijk wat er precies van me verwacht werd."

"Ik weet nog dat we surprises moesten maken, en dat ik te horen kreeg: 'Maak een surprise.' En ik dacht: ik heb geen duidelijkheid, wat moet ik doen, en hoe dan?", blikt ze terug. "Of als Sinterklaas langskwam, dan wist ik niet hoe laat en met hoeveel Pieten. Dan probeer je op school gewoon leuk mee te doen, maar eenmaal thuis was ik volledig uitgeput."

Veel prikkels

Die onvoorspelbaarheid, maar ook de prikkels die erbij komen kijken - kabaal, drukke kinderen, lawaaierige Pieten - leiden er bij sommige kinderen toe dat het voor hen eigenlijk helemaal niet zo'n leuke periode is, weet Mollink.

"En ja, dan heb je nog niet eens Sinterklaas alleen op school", zegt ze. "Dan is het vervolgens ook nog thuis met de ouders of met familie. En als zo'n kind dan ook tussendoor niet echt rust heeft om bij te komen, omdat de week verder hetzelfde verloopt, dan kunnen ze daar dan wel last van krijgen."

Geen geheim meer

Voor Patty was het genoeg reden om het feest voor haar gezin anders in te vullen. "We hebben het geheim van Sinterklaas losgelaten. We hebben hen het 'grotemensenverhaal' van Sinterklaas al vrij jong verteld: 'Sinterklaas heeft vroeger bestaan en die bestaat nu niet meer, maar we vieren nog wel zijn verjaardag en zijn feest, want het was een grote kindervriend.'"

'En er komen geen Pieten je schoen vullen, dat doen wij, dus je kan gewoon rustig gaan slapen. Je hoeft niet bang te zijn, er komt niemand binnen', vertelde ze haar dochters ook. Echt benadrukken dat Sinterklaas niet (meer) bestaat, doet ze niet. "Maar als ze ernaar vragen, vertellen we gewoon hoe het zit."

Niet koppelen aan gedrag

Daarnaast beperken ze de activiteiten om niet te veel prikkels te krijgen en heeft Patty besloten het feest helemaal los te koppelen van 'goed' of 'slecht' gedrag. "Niet: 'Je moet wel lief zijn, anders komt de Sint niet' of 'Je mag je schoentje niet zetten vandaag, want jij bent niet zo lief geweest.'"

"Je zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat kinderen steeds meer op hun teentjes moeten gaan lopen om zich lief te gedragen. En dat het uiteindelijk leidt tot meer escalaties", legt de moeder uit. Daarom gebruiken ze thuis een sinterklaaskalender: elke woensdag en zondag wordt de schoen gezet. "Wat er ook is gebeurd die dag, hoe vreselijk driftig ze ook zijn geweest, die schoen gaan we gewoon zetten."

Sinterklaaskalender

Het gebruiken van een sinterklaaskalender geeft een bepaalde houvast en duidelijkheid voor kinderen die dat nodig hebben, weet autismecoach Mollink.

"Voor kinderen kan het onduidelijk zijn wanneer Sinterklaas begint, dan is het er opeens. Het visueel maken kan helpen om kinderen beter voor te bereiden", vertelt ze. "Bijvoorbeeld met zo'n kalender: nog even en dan is Sinterklaas in het land. En ook als het weer voorbij is, dan kan je het beter afsluiten."

Gevoelig onderwerp

Van andere ouders krijgt Patty niet altijd begrip over hoe ze het aanpakt. "Sinterklaas is een gevoelig onderwerp. En ik krijg er ook best wel heftige reacties op. Er wordt toch ook gepraat alsof ik het sinterklaasfeest mijn kinderen ontneem of het verpest. Of ze zeggen: 'Wij zijn er toch ook vroeger groot mee geworden?' Of dat ik 'tere zieltjes' kweek."

"Terwijl ik juist zie dat ze er op deze manier veel meer van kunnen genieten", zegt de moeder. "Er is nog wel meer spanning in deze periode, dat sowieso, maar het is gewoon wat gezelliger thuis. Ze zijn meer ontspannen, dus meer aan het genieten van het sinterklaasfeest en vooral minder angstig."

'Draait om de kinderen'

En dat vindt Patty dan ook het belangrijkste. "Ik vier het graag voor ze, maar dan op een manier dat ze er echt van kunnen genieten. En kijk, als ik merk: dat sinterklaasfeest, dat blijft één groot stressding, dan zou ik er misschien ook wel voor kiezen om er helemaal mee te stoppen."

"Maar zo pakt het nu niet uit bij ons", zegt ze tot slot. "Het gaat echt vooral om dat het een kinderfeest is, dat het om de kinderen draait en voor hen een leuke tijd is."