Van Sinterklaas, tot Black Friday en Kerstmis: december is en blijft een van de drukste periodes van het jaar voor postbezorgers. Zo ook voor Yalcin. Maar hij is het gelukkig nog lang niet zat. "Krijg soms een chocoladeletter."

PostNL- en DHL-punten liggen er vol mee: pakketjes voor pakjesavond of alvast voor de kerstdagen. En na sorteren en inladen, moeten deze pakketjes ook nog allemaal naar het juiste adres gebracht worden. Dat is wanneer pakketbezorger Yalcin in het spel komt.

Online bestellen

"Sinterklaas, kerst, Black Friday, ik ben het wel een beetje gewend", vertelt Yalcin. Hij is al zo'n 14 jaar postbezorger en heeft deze periode dus al vaak doorgemaakt. Waar we vroeger massaal de stad in gingen om cadeaus te kopen, gebeurt het nu allemaal online.

Met zijn elektrische karretje haalt hij eerst alle pakketten op bij een PostNL-hub, een soort grote loods, voordat hij ze naar het juiste adres brengt. Op dit moment liggen er pakketten voor zo'n 150 verschillende adressen, vertelt Yalcin."Er wordt echt een hoop besteld, hoor. Alles wordt thuis afgeleverd, lekker warm, iedereen zit lekker thuis. Ja, en ik maar doorgaan", zegt hij lachend.

Drie keer de flat in

Het vinden van al die adressen is voor Yalcin geen probleem. "Ik weet ook precies hoe ik moet rijden, want ze staan op volgorde."

En heeft hij te maken met flats, dan is hij er ook nog niet eens met één keertje de trap op en neer. "Ja, je moet sowieso heen en weer. In zo'n drukke periode moet je toch soms een flat twee keer, soms zelfs drie keer in."

Sterke verantwoordelijkheid

Met het bezorgen van de pakketten, voelt Yalcin ook een sterkte verantwoordelijkheid: hij moet er natuurlijk voor zorgen dat alles heelhuids aankomt. "Ik moet er netjes mee omgaan en natuurlijk zorgen voor veiligheid. Heel erg scherp zijn."

Naast blije gezichten aan de deur, heeft hij ook weleens te maken met boze of teleurgestelde klanten. "Die verwachten dan bijvoorbeeld dat ze alle drie of vier de pakketjes op dezelfde dag krijgen, op hetzelfde tijdstip. Soms lukt dat niet omdat het is zo druk is, de aanvoer. Soms redden ze het niet."

Wijn, chocoladeletters en vouchers

Maar ook dan probeert hij vriendelijk te blijven. "Je moet wel vriendelijk blijven, want het zijn ook meestal vaste klanten die je eigenlijk wel dagelijks ziet. Het heeft geen nut dat je het erger gaat maken, gaat zitten chagrijnen. Het hoort erbij", legt hij uit.

Gelukkig krijgt hij ook regelmatig dankbare woorden en soms zelf cadeaus. "Kaarten, vouchers, een lekkere wijn en chocoladeletters." Op de vraag of Yalcin het zat is aan het eind van een lange dag, is hij duidelijk: "Nee, nee, absoluut niet. Kerst komt eraan. Het is gewoon hoe het is en ik probeer er wat moois van te maken."