Black Friday staat weer voor de deur en veel mensen hopen een goede deal binnen te slepen. In theorie zou dat dit jaar makkelijker moeten lukken, want de regels tegen misleidende kortingen zijn strenger geworden. Toch gaat het nog vaak fout bij winkels.

Tijdens de koopjesjacht op Black Friday kan het lastig zijn om te weten of je met een echte aanbieding te maken hebt of met een misleidende 'van-voor'-prijs. Sinds dit jaar zijn er strengere regels die ervoor moeten zorgen dat winkels hun prijzen kort voor een aanbieding niet snel verhogen om de korting hoger te laten lijken. Maar hoe goed worden die regels nageleefd?

Laagste prijs in 30 dagen

De strengere regels houden in dat verkopers de laagste prijs in de afgelopen 30 dagen moeten gebruiken voordat ze er korting op rekenen. Dus als een wasmachine 3 weken geleden nog voor 899 euro te koop was, mag een winkel een aanbieding niet voorspiegelen als 'van 999 euro, nu voor 699 euro'.

Er zijn wel uitzonderingen: zo gelden de regels bijvoorbeeld niet voor beperkt houdbare producten als brood, groente, fruit, zuivel, vlees en vis. Dit omdat de prijs van dit soort producten per dag kan verschillen. Dus een groenteboer of slager hoeft voor aanbiedingen niet te rekenen met de laagste prijs in de afgelopen maand.

'Het gaat nog te vaak fout'

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) moet erop letten dat winkels deze nieuwe regels ook daadwerkelijk opvolgen. Daarvoor heeft de toezichthouder de laatste maanden aanbiedingen van onder andere online kleding- en elektronicawinkels in de gaten gehouden. De ACM ziet het nog te vaak fout gaan, winkels maken nog steeds gebruik van zogenoemde 'nepkortingen'.

"Daarom pakken wij deze bedrijven nu aan", laat ACM-directeur Edwin van Houten weten. De toezichthouder zegt boetes of dwangsommen te gaan geven aan winkels die de regels rond aanbiedingen overtreden. "Het gebruik van nepkortingen moet nu echt stoppen", benadrukt Van Houten.

Bekijk ook Bodemprijzen en schijnaanbiedingen op Black Friday, maar op de helft haal je écht de beste deal

Prijs over langere periode

Ook Frank Verbrugge van prijsvergelijkingssite Kieskeurig merkt vrij weinig van de nieuwe regels. Consumentenplatformen letten al langer op nepkortingen bij winkels, vertelt hij: "Als de prijs eerst stijgt en dan met korting omlaaggaat, zien wij dat niet als korting. Want we kijken juist naar de prijs over een langere periode."

Verbrugge hoopt dat consumenten op deze manier behoed worden voor aanbiedingen die eigenlijk geen aanbiedingen zijn. "Een winkel kan wel 20 procent korting geven, maar als het niet waar is, weet de consument dat via ons ook." Maar daarvoor moet je het product dat je wilt kopen dus wel eerst opzoeken bij zo'n prijsvergelijker.

Nepkortingen op andere manieren

Bovendien ziet de ACM dat winkels ook op andere manieren misleidende kortingen kunnen geven. Zo hanteren winkels soms een 'adviesprijs': een hogere prijs die veel ouder is dan 30 dagen, om de korting er beter uit te laten zien. Door een adviesprijs te noemen houden winkels zich wel aan de regels, maar misleiden ze volgens de toezichthouder nog steeds.

De ACM maakt zich dan ook zorgen om de inzet van de adviesprijs bij aanbiedingen. De adviesprijs is namelijk door de fabrikant bedacht om een product in een bepaalde prijsklasse in te kunnen delen. Maar winkels gebruiken die adviesprijs vaak helemaal niet als daadwerkelijke prijs. Hierdoor kunnen consumenten dus niet zeker weten of er wel echt korting wordt gegeven.

'Kijk naar alle aanbieders'

Verbrugge van Kieskeurig heeft wel een tip om nepkortingen zo goed mogelijk te herkennen: "Kijk niet alleen bij één winkel, je moet naar alle aanbieders kijken. Als de ene winkel een wasmachine voor 800 euro aanbiedt en de andere voor 1.000 euro maar met 300 euro korting, dan is het eigenlijk maar 100 euro korting."

Hij adviseert mensen om echt goed prijsonderzoek te doen voordat je op koopjesjacht gaat. "Als je nu al op zoek bent naar iets: check wat het nu kost, zodat je daarna kan kijken of je echt een goede deal hebt. Begin tijdens de stilte voor de storm."

'Blijf kritisch en vergelijk'

Ook ACM-directeur Van Houten raadt iedereen aan om goed op te letten, zeker nu de feestdagen eraan komen. Want er later achter komen dat je een nepkorting hebt gekregen, is voor niemand leuk. "Hierdoor worden consumenten misleid en verliezen ze hun vertrouwen bij het doen van aankopen."

"Als je met een nepkorting te maken hebt kun je je afvragen of je het product voor die prijs wel wilt kopen", vervolgt hij. Kijk vooral naar de prijs onder de streep, benadrukt Van Houten. "Blijf kritisch en vergelijk."