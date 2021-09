7 miljard euro voor klimaatbeleid. Dat bedrag noemde de koning vandaag in de troonrede. Staatssecretaris Yeşilgöz mag het gaan besteden. Maar Kamerlid Ouwehand van de Partij voor de Dieren is sceptisch over de aanpak van het kabinet.

De miljarden zijn onder andere bedoeld om huishoudens te helpen verduurzamen, zegt staatssecretaris Dilan Yesilgöz: "De meeste mensen hebben geen duizenden euro's liggen om een warmtepomp aan te schaffen. Die helpen we hiermee. En we subsidiëren het isoleren van woningen en het aanschaffen van een elektrische auto."

Meeste winst bij bedrijfsleven

De meeste CO2-winst is niet te behalen bij huishoudens, maar bij de grote bedrijven in ons land, die zo'n 90 procent van de uitstoot veroorzaken.

Yesilgöz: "Daarom hebben we ook een CO2-heffing voor bedrijven die de doelen niet halen. De bedrijven moeten leveren, maar krijgen daarbij ook hulp in de infrastructuur. En ze weten dat ze een energiebesparingsplicht hebben."

'Nog niet zeker in hoeverre dit bijdraagt'

Het kabinet werd door de rechter verplicht tot deze uitgaven in de Urgenda-rechtszaak. Ons land gaat met het huidige beleid de Klimaatdoelen (49 procent CO2-reductie in 2030) namelijk niet halen.

Yesilgöz: "Dit komt bovenop wat we al doen in het kader van de Klimaatwet, want we zitten nog niet op het juiste pad. Dit pakket gaat er aan bijdragen om die 49 procent te halen, maar in hoeverre moeten we nog berekenen. Dat weten we nog niet zeker."

'Klimaatschade wordt nog steeds gesubsidieerd'

Dit laatste voedt de scepsis bij de Esther Ouwehand, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. "Het kabinet blijft klimaatschade subsidiëren", zegt ze.

"Het kabinet gaat door met belastingvoordeel voor de fossiele industrie, subsidiëring van de melkveehouderij en ondergrondse opslag van CO2. Daar wordt heel veel belastinggeld aan uitgegeven en en daar weegt deze uitgave eigenlijk niet tegenop."

Kabinet: 'Biomassa voorlopig onmisbaar'

Verder is Ouwehand kritisch op het gebruik van biomassa als energiebron: "Het verbranden van biomassa is een rekentrucje dat groen wordt genoemd. Het stoot nóg meer CO2 uit en we verliezen bossen, die we nodig hebben voor een leefbare aarde."

Staatssecretaris Yesilgöz onderkent de nadelen van biomassa, maar zegt vooralsnog niet zonder te kunnen: "Je zult verstandig moeten kijken, wat je in de transitie-fase voor energie gebruikt. Als je het niet kneiterduur wil maken voor de mensen thuis, maar je wil wél de doelen halen, dan zul je tijdelijk met technieken aan de slag moeten waar je op een gegeven moment vanaf wil."