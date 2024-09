Diabetesmedicijn Ozempic blijft populair onder mensen die willen afvallen. Nog altijd is er wereldwijd een tekort aan het middel. Tot frustratie van diabetespatiënten als Aad Droog (71). Hij moet veel moeite doen om zijn medicijn op tijd te krijgen.

Aad begon bijna 8 jaar geleden met Ozempic, als een van de eersten in Nederland.

Op gewicht blijven

Hij heeft diabetes type 2, een stofwisselingsziekte. Ozempic helpt hem om niet te veel aan te komen als gevolg van de insuline die hij moet spuiten. "Insuline zorgt ervoor dat je aankomt, Ozempic doet juist het omgekeerde. Door het allebei te gebruiken blijf je dus op gewicht", legt Aad uit.

Dankzij Ozempic kan hij weer van eten genieten, vertelt hij. "Ik hoef niet tijdens elke maaltijd na te denken over mijn gewicht. Ik kan af en toe iets lekkers eten. Het is een heel mooi middel."

'Enorm veel stress'

Maar toen eind vorig jaar de vraag naar Ozempic ontzettend steeg, doordat steeds meer mensen zonder diabetes het middel gingen gebruiken om snel af te vallen, kon Aad er niet meer aankomen. "Dat gaf enorm veel stress", vertelt hij. "Ik word weer kwaad als ik eraan terugdenk."

"Ik heb het nodig, maar mensen die gewoon een kilootje of 2 willen afvallen, kopen het gewoon." Wat Aad betreft zou dat niet moeten kunnen. "Die medicijnen worden ontwikkeld voor mensen die iets mankeren, niet voor gezonde mensen."

Bekijk ook Wat is er bekend over de langetermijnwerking van Ozempic? En andere vragen over het geneesmiddel beantwoord

Eerder opstaan

Als vervanging voor Ozempic kreeg Aad afslanktabletten voorgeschreven. "Dan moet je weer helemaal wennen aan die tabletten", vertelt hij. Hij moest de tabletten elke ochtend slikken, ruim een half uur voor het ontbijt. "Dat betekende eerder opstaan."

Dat klinkt misschien klein, maar hij vond het toch lastig dat zijn ritme veranderde. Het gaf gem stress. "Ik ga normaal gesproken altijd om 7.30 uur zwemmen, ontbijten deed ik om 7 uur. Dat moest ineens anders."

Lastig wennen aan nieuw medicijn

De Diabetesvereniging ziet dat overstappen naar een vervanger voor Ozempic bij veel mensen voor problemen zorgt. "Overstappen is heel vervelend als je al lange tijd een bepaald medicijn gebruikt", zegt een woordvoerder.

"Je maakt je er zorgen over dat het middel anders werkt, je moet wennen aan een nieuwe toediening of andere verpakking en soms ervaar je opnieuw bijwerkingen."

Twee pennen voor 8 weken

Aad wilde hoe dan ook terug naar Ozempic, en dat is gelukt. Alleen moet hij zich nu extra inspannen om op tijd zijn medicijn te krijgen van de apotheek. "Ik moet het 14 dagen van tevoren aanvragen, anders is het mogelijk dat het niet op tijd is."

"Ik krijg twee pennen, dat is genoeg voor 8 weken. Dus dan moet ik bij week 6 alweer gaan bestellen", vertelt hij. Dat terwijl hij het medicijn wel op recept zou moeten krijgen.

Op tijd bestellen, anders grijp je mis

Dat hij weer Ozempic kan gebruiken heeft de rust in zekere zin laten terugkeren in zijn leven. Maar tegelijkertijd is Aad er nog constant mee bezig. "Op dit moment heb ik nog een voorraad voor zo'n 6 weken. Dus over 4 weken moet ik weer bestellen", vertelt hij.

"Ik moet er op tijd bij zijn voor het geval dat het er niet is." Volgens hem is dat de enige manier om nu Ozempic te krijgen. "Anders grijp je mis."